Belinda Carlisle: Cover-Album ‚Once Upon A Time In California' ist ein ‚Kreis, der sich schließt'

Belinda Carlisle - August 2019 - Famous - Rewind Festival South BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2025, 13:00 Uhr

Die Sängerin ist überzeugt davon, mit ihrer neuen Platte einen Kreislauf beendet zu haben.

Belinda Carlisle sagt, dass ihr neues Album ‚Once Upon A Time In California‘ einen „vollständig geschlossenen Kreis“ in ihrer Karriere markiert.

Die ‚Heaven Is a Place on Earth‘-Sängerin hat auf der Platte, die noch in diesem Monat erscheint, Songs von Künstlern wie The Carpenters und Harry Nilsson gecovert. Das sei ein Privileg für sie, da diese Lieder ihr viel bedeuten. Im Interview mit dem ‚Classic Pop‘-Magazin sagte Belinda: „Es ist wirklich ein komplett geschlossener Kreis. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele der Songs, die ich in meiner Karriere gemacht habe, mit den Go-Go’s oder solo, für andere Menschen die gleiche Bedeutung haben wie die Musik, die ich jeden Tag gehört habe, für mich hatte… dann kenne ich dieses Gefühl. Und das ist magisch.“

Belinda begann bereits 2017 mit der Arbeit am Album und erinnert sich daran, wie sie eine Auswahlliste von rund 80 Songs auf die endgültige Tracklist reduzieren musste, je nachdem, ob sie zu ihrer Stimme passten oder nicht. Die 66-jährige Sängerin erklärte: „Es war nicht so einfach wie: ‚Oh, den singe ich. Und den auch.‘ Es gab viele Songs auf der Liste, die ich liebe, aber sie passten einfach nicht zu meiner Stimme. Und ich wollte mich nicht in einen Song hineinzwingen, der für mich nicht funktioniert.“

Anfang des Jahres hatte sich Belinda mit ihren Go-Go’s-Bandkolleginnen Jane Wiedlin, Charlotte Caffey, Gina Schock und Kathy Valentine für eine Mini-Tournee wiedervereinigt. Besonders genoss sie den gemeinsamen Auftritt beim Coachella-Festival zusammen mit Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong. Sie sagte: „Jede von uns hat ihr eigenes Leben, aber wir haben alles beiseite gelegt und zwei Monate lang gemeinsam gearbeitet. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es war ein Riesenspaß.“