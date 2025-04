Stars Bella Ramsey: ‚Ich habe den Ruhm nie genossen…‘

Bang Showbiz | 29.04.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielern hat das Berühmtsein 'nie wirklich genossen'.

Die 21-jährige Darstellerin ist nun schon seit einigen Jahren in der Branche tätig und hatte „große Angst“ davor, für ‚The Last of Us‘ vor der Kamera zu stehen, weil sie damit noch mehr Berühmtheit erlangen würde. Doch sie ist sich bewusst, dass diese Art von Aufmerksamkeit irgendwann „abebben“ wird.

Bella sagte dem Magazin ‚Interview‘: „Es hat sich immer ziemlich trivial angefühlt, und ich habe es nie wirklich genossen, aber ich kann einfach akzeptieren, dass ich es tun werde, es wird sein, was es sein wird, und dann wird es vorbei sein. Ich hatte solche Angst davor, bei ‚The Last of Us‘ mitzumachen, und vor der Vorstellung, einen Grad an Berühmtheit zu erreichen, der nicht mehr verschwindet, und nicht mehr zurückkehren zu können. Aber jetzt ist mir klar, dass man tatsächlich diesen Bekanntheitsgrad erreicht, der für ein paar Monate anhält, während die Serie herauskommt, und dann lässt er irgendwie nach. Wenn man nichts tut, um diesen Bekanntheitsgrad aufrechtzuerhalten, geht die Welt weiter, wofür ich sehr dankbar bin.“

Die ehemalige ‚Game of Thrones‘-Schauspielerin hat den Meilenstein erreicht, zum ersten Mal alleine zu leben. „Ja, das gefällt mir. Ich habe vorher mit ein paar Mitbewohnern zusammengelebt, aber ich lebe viel lieber allein. Es kann einsam sein, aber jetzt habe ich Freunde in London gefunden, die ganz in der Nähe wohnen, was sehr hilfreich ist“, so Ramsey.