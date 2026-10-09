Stars Ben Affleck wurde zweimal von Instagram gesperrt

Ben Affleck attends The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 09:00 Uhr

Hollywood-Star Ben Affleck verrät, dass er zweimal von Instagram gesperrt wurde, weil er sich als er selbst ausgegeben habe.

Ben Affleck ist gleich zweimal von Instagram verbannt worden – weil die Plattform ihn offenbar für einen Betrüger hielt, der sich als er selbst ausgab.

Wie der Hollywood-Star verriet, hatte er sich dort eigentlich nur angemeldet, um die Aktivitäten seiner Kinder in den sozialen Medien im Blick zu behalten. Der Schauspieler wollte herausfinden, was seine drei Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) online machten. Die Teenager stammen aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Garner. Doch die Sicherheitsmechanismen der Plattform machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Im Interview mit ‚Variety‘ schilderte Affleck: „Ich wurde zweimal wegen Identitätsbetrugs gesperrt. Ich hatte sechs Follower.“

Dabei habe es sich um seine Kinder und einige ihrer Freunde gehandelt. „Es war einfach eine Ausrede für mich, um mir die Social-Media-Konten meiner Kinder anzusehen“, räumte der ‚Gone Girl‘-Darsteller ein. Auch grundsätzlich steht Affleck sozialen Medien kritisch gegenüber. Früher sei nicht alles, was man sagte oder tat, dauerhaft dokumentiert worden. Mit zunehmendem Alter werde einem bewusst, was das bedeute. „Ich habe die ganze Welt erlebt und ein ganzes Leben in Privatsphäre geführt. Ich weiß wirklich zu schätzen, wie wertvoll das ist“, erklärte der Star.

Affleck ergänzte, dass er Schauspieler wie Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Viola Davis und Denzel Washington bewundere. Zu wissen, was diese Stars zu Mittag gegessen hätten, lasse ihn ihre Filme jedoch nicht mehr wertschätzen. „Mir ist bewusst, dass ich wie ein alter Mensch klinge, der den Anschluss verloren hat. Aber ich glaube, dass man als Schauspieler eine Illusion aufrechterhalten muss“, sagte er.

Der Schauspieler erklärte außerdem, dass er seine beiden Ex-Frauen Jennifer Garner und Jennifer Lopez dafür respektiere, wie es ihnen gelungen ist, sich eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien aufzubauen. Allerdings werde er selbst niemals in ihre digitalen Fußstapfen treten können. „Glaubt nicht, dass das keine echte Arbeit ist. Ich könnte das nicht. Was soll ich denn machen, ein Produkt auspacken?“, witzelte er. „Ich wäre darin nicht gut. Als Influencer wäre ich schrecklich.“