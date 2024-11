Stars Ben Affleck: Viel Lob für Ex Jennifer Lopez

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 09:00 Uhr

Ben Affleck hat die „spektakuläre“ Jennifer Lopez gelobt.

Die Sängerin reichte vor drei Monaten nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung ein. Trotzdem haben der 52-jährige Schauspieler und sein Freund Matt Damon über dessen Produktionsfirma Artists Equity den neuen Film ‚Unstoppable‘ der 55-Jährigen produziert. Trotz ihrer persönlichen Turbulenzen ist der ‚Accountant‘-Star immer noch ein Fan von Jennifers Arbeit.

Auf die ersten positiven Kritiken des Films angesprochen, verglich Ben ihn mit seinem anderen aktuellen Projekt, ‚Small Things Like These‘ mit Cillian Murphy, und sagte ‚Entertainment Tonight‘: „‚Unstoppable‘ ist ein ganz anderer Film als dieser, aber in gewisser Weise ist er ähnlich in der Leidenschaft wirklich talentierter Künstler verwurzelt. [Regisseur] Billy Goldenberg und Jennifer [Lopez] und Don Cheadle und Jharrel [Jerome] und Bobby Cannavale, alle waren wirklich leidenschaftlich bei diesem Film dabei. Jennifer ist spektakulär. ‚Unstoppable‘ ist ein weiterer Film, auf den wir wirklich sehr stolz sind. Wir haben an die richtigen Leute geglaubt und ‚Unstoppable‘ ist ein weiteres Beispiel dafür.“

Letzten Monat gab die ‚Hustlers‘-Darstellerin zu, dass sie ihre Ehe mit Ben fast „endgültig“ beendet habe, aber sie bereue ihre Entscheidung nicht. Jennifer, die zuvor mit Ojani Noa, Cris Judd und Marc Anthony verheiratet war, erzählte Nikki Glaser in einem Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘: „Ich dachte über diese Zeit in meinem Leben nach und dachte mir: ‚Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so entwickeln würde.‘ Und dann dachte ich: ‚Nein, das ist genau der Ort, an dem ich sein musste, um mich dorthin zu führen, wo ich hin will.‘“ Auf die Frage, ob sie den Schmerz, den sie durchgemacht hat, bereue, fügte sie hinzu: „Nicht eine Sekunde. Das bedeutet nicht, dass es mich nicht fast für immer ausgeschaltet hätte. Beinahe wäre es passiert. Aber jetzt, auf der anderen Seite, denke ich mir: ‚Verdammt, das ist genau das, was ich gebraucht habe.‘“