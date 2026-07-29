Stars Ben Afflecks Mutter starb während eines Besuchs in seinem Haus

Ben Affleck attends The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 09:00 Uhr

Ben Afflecks Mutter starb während eines Besuchs in seinem Haus.

Ben Afflecks Mutter Chris ist laut ihrer Sterbeurkunde während eines Besuchs im Haus ihres Sohnes in Los Angeles gestorben.

Wie aus dem Dokument hervorgeht, verstarb Chris Anne Affleck am 2. Juni um 10.52 Uhr, während sie sich „im Haus ihres Sohnes zu Besuch“ befand. Das US-Magazin ‚Us Weekly‘ bestätigte, dass es sich dabei um Ben Afflecks Wohnadresse handelt. Als Todesursache wird ein Herz-Kreislauf-Stillstand genannt. Mitverantwortlich war ein Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreasadenokarzinom), an dem sie den Unterlagen zufolge bereits seit mehreren Monaten litt.

In einem Nachruf heißt es, dass ihr bereits im vergangenen Dezember nur noch wenige Monate Lebenszeit prognostiziert worden waren. Dennoch habe sie unbedingt die Highschool-Abschlussfeier ihres Enkels erleben wollen. An der Feier am 31. Mai nahm sie noch teil. Wenige Tage später starb sie friedlich im Schlaf. Chris hinterlässt ihre Söhne Ben und Casey Affleck sowie ihre Enkelkinder: Indiana und Atticus, die Kinder von Casey, sowie Fin, Violet und Samuel, die Kinder von Ben.

Der Nachruf zeichnet außerdem ihren Lebensweg nach. Chris absolvierte ihr Studium an der Harvard University und arbeitete anschließend als Lehrerin an öffentlichen Schulen, bis sie 2008 in den Ruhestand ging. Außerdem unterrichtete sie während des „Freedom Summer“ Alphabetisierungskurse in Mississippi, beteiligte sich an Protesten gegen den Vietnamkrieg und fühlte sich der Gegenkultur der 1960er-Jahre verbunden. Diese Überzeugungen prägten auch ihren Unterricht. Laut Nachruf galt für sie jeder Schüler – unabhängig davon, ob er gerade erst aus Haiti eingewandert war oder aus einer wohlhabenden Familie in Cambridge stammte – als gleichwertiges und geschätztes Mitglied ihrer Klassengemeinschaft.

Ben und Casey Affleck wurden von ihren Eltern früh an die Schauspielerei herangeführt. Ihr Vater Timothy arbeitete als Bühnenmanager, wodurch die Brüder schon als Kinder viel Zeit im Theater verbrachten. Chris war überzeugt, dass die Schauspielerei ihre Söhne sinnvoll beschäftigen würde. Gemeinsam mit ihrer befreundeten Casting-Direktorin Patty Collins ermutigte sie Ben und Casey, sich für Werbespots, Fernsehrollen und lokale Theaterproduktionen zu bewerben. Eine der ersten Rollen von Ben war ein Werbespot für Burger King. Später wurde er mit Filmen wie ‚Good Will Hunting‘ zu einem der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Für das Drehbuch des Films gewann er gemeinsam mit Matt Damon 1998 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Zu der Verleihung nahm er seine Mutter als Begleitung mit. Auch Casey Affleck feierte eine erfolgreiche Karriere und erhielt viel Anerkennung für seine Rolle in ‚Manchester by the Sea‘ (2016). Zudem war er an der Seite von Brad Pitt und George Clooney in den ‚Ocean’s Eleven‘-Filmen zu sehen.