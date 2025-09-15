Film Ben Stiller über die Arbeit mit Ariana Grande bei ‚Meet the Parents 4‘

Robert De Niro and Ben Stiller - Meet the Parents - 2000 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 09:00 Uhr

Die zwei Hollywoodstars standen gemeinsam für den Film vor der Kamera.

Ben Stiller betont, dass sich Ariana Grande am Set von ‚Meet the Parents 4‘ „nahtlos eingefügt“ habe.

Die 32-jährige Popikone ist zur Besetzung des Comedy-Sequels mit dem offiziellen Titel ‚Focker In-Law‘ gestoßen und stand dafür gemeinsam mit Ben und Robert De Niro vor der Kamera, die beide bereits in allen drei vorherigen Filmen zu sehen waren. Ben ist überzeugt, dass die Sängerin seit Beginn der Dreharbeiten perfekt in das Projekt hineingewachsen ist. Er sagte gegenüber ‚E! News‘: „Was überraschend ist – oder vielleicht auch gar nicht so überraschend – ist, wie unglaublich gut sie sich eingefügt hat. Sie ist ein absoluter Profi, sie ist so witzig, sie ist so talentiert, natürlich als Sängerin, aber auch in ‚Wicked‘ war sie so lustig und großartig. Was sie in diesem Film macht, ist etwas sehr Eigenes, es ist eine sehr einzigartige Figur, und wir haben eine großartige Zeit und lieben es einfach, mit ihr zu arbeiten.“

Die Filmreihe zeigte zuvor auch Barbra Streisand, die in ‚Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich‘ (2004) sowie in ‚Meine Frau, unsere Kinder und ich‘ (2010) dabei war, und Ben verriet, dass er es lieben würde, wenn die Sängerin/Schauspielerin zurückkehren würde. Er sagte dem Magazin: „Also, ich meine, wir alle würden es lieben. Wir sind dabei, das in Angriff zu nehmen.“

Der vierte Film soll 2026 erscheinen und bringt auch Teri Polo und Blythe Danner zurück, die erneut ihre früheren Rollen übernehmen. Ben gab zuvor zu, dass es sich wie der richtige Zeitpunkt anfühlt, das ‚Meet the Parents‘-Franchise wieder aufzugreifen, da er nun im gleichen Alter ist wie sein Co-Star Robert De Niro (82) als der Originalfilm im Jahr 2000 erschien. Bei einer Vorführung zum 25. Jubiläum vom ‚Meet the Parents‘-Original erklärte Ben: „Ich glaube, die Idee kam auf, weil ich jetzt in dem Alter bin, in dem Bob [De Niro] damals beim ersten Film war. Und es gibt so etwas wie ein Spiegelbild des ersten Films, allein schon dadurch, dass meine Kinder inzwischen erwachsen sind. Und ja, dass mein Kind – eines meiner Kinder – darüber nachdenkt, seine Partnerin in die Familie einzuführen. Und ich denke, das Leben prägt alles, was in den letzten 25 Jahren passiert ist. Es ist eine Weile her, dass wir den letzten Teil gemacht haben. Deshalb ist es irgendwie großartig, das Ganze als etwas Neues zu betrachten. Aber natürlich gibt es all diese großartigen Erinnerungen, und ich habe das Gefühl, dass unsere Verbindungen noch immer da sind, wenn wir wieder zusammenkommen. Das ist einfach alles schon drin.“