Stars Benedict Cumberbatch erlitt schmerzhafte Surfverletzung

Benedict Cumberbatch - arm in sling - Cannes film festival - May 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 11:00 Uhr

Benedict Cumberbatch musste sich nach einer Surfverletzung einer Operation unterziehen.

Der ‚The Thing With Feathers‘-Darsteller, der im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes mit einem Arm in einer Schlinge gesehen wurde, verletzte sich an der Schulter, weil er sein Lieblingshobby „übertrieben“ hatte, und ließ sich operieren, nachdem er mehr als ein Jahr lang Schmerzen hatte. Er erzählte im ‚Smartless‘-Podcast: „Ich habe in meinen Vierzigern angefangen, und ich bin jetzt am Ende meiner Vierzigern und fühle mich immer noch so, als würde ich gerade erst anfangen. Aber ich hatte eine kleine Operation, deshalb habe ich es etwa sechs Monate lang gar nicht gemacht. Aber ich liebe es.“ Über seine Verletzung sagte er: „Es ist eine lange Zeit der Fehlbelastung und viel Surfen bei sehr schlechten Bedingungen und des Übertreibens. Ich hatte eine gerissene Rotatorenmanschette und zusätzlich eine Frozen Shoulder, was erst entdeckt wurde, als man den kompletten Riss der Rotatorenmanschette reparieren wollte. Ich habe etwa eineinhalb Jahre mit chronischen Schmerzen gelebt.“

Der 49-jährige Star „verliebte sich richtig“ in das Surfen, als er 2020 während der COVID-19-Pandemie in Neuseeland festsaß, nachdem er ‚The Power of the Dog‘ gedreht hatte. Er sagte: „Am Anfang war es etwas beängstigend, aber völlig magisch und außergewöhnlich. Einer der besten Orte der Welt, wie sich herausstellte. Und in Te Awanga in Hawke’s Bay gab es einen kleinen Rechtshänder-Break. Dort habe ich es gelernt. Ich habe mich wirklich darin verliebt.“

Benedict – der mit seiner Frau Sophie Hunter die Söhne Christopher (10), Hal (8) und Finn (6) hat – liebt es, wie Surfen unterschiedlichste Menschen zusammenbringt. Er erklärte: „Ich habe mich in den Blick auf die Küste verliebt. Ich habe mich in diese Verbindung zum Ozean verliebt, wie präsent man dabei ist, und auch in die Gemeinschaft. Diese außergewöhnliche Gruppe von Menschen, in der alles irgendwie vergeben ist – solange du ihnen nicht die Welle nimmst. Du weißt schon, der Drogendealer wäre da und der Chef der örtlichen Polizei wäre da. Einfach das ganze menschliche Leben um dich herum.“