Stars Bill Kaulitz: Das hält er von Köln

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 15:25 Uhr

Der Tokio-Hotel-Frontmann war zuletzt des Öfteren in der Domstadt unterwegs.

Bill Kaulitz hat gemischte Gefühle über die Stadt Köln.

Der Tokio-Hotel-Frontmann hielt sich in den vergangenen Wochen des Öfteren in der Domstadt auf, beispielsweise um gemeinsam mit seinen Bandkollegen auf der Hauptbühne des CSD aufzutreten. Mit dabei war auch Bills Hündin Alfia, die demnächst ihren ersten Geburtstag feiert. Dass Kölns Zentrum nicht unbedingt mit vielen Parks gesegnet ist, bemängelte der Sänger jetzt in einer neuen Folge des Podcasts ‚Kaulitz Hills‘, den er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom aufnimmt. „Wir wollten eine grüne Fläche suchen und was soll ich sagen – es war schwer, eine zu finden in der Kölner Innenstadt“, berichtet Bill enttäuscht. „Wenn du auf Google Maps mal was Grünes findest, ist die Wiese so voll, dass du die gar nicht mehr siehst.“

Auch der Zustand von Kölns Straßen fiel Bill negativ auf. „Da ist von Kotze bis Rotze, Sperma, Essen, Kippen, das liegt da alles auf dem Boden.“ Für seine kleine Hündin sei die Karnevalshochburg deshalb kein guter Ort zum Leben: „Alfia ist ja wie ein Staubsauger und die ist nur mit der Nase unten, die leckt dann alles auf.“ Eine Kölner Besonderheit befand aber zumindest Tom für positiv. „Mir ist aufgefallen: Es riecht in den Straßen wirklich nach Alkohol“, stellte Bill fest, woraufhin sein Bruder erklärte: „Das gefällt mir auch gut.“