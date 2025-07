Stars Bill Kaulitz: Er feiert mit der besten Freundin von Ex-Freund Marc Eggers

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2025, 18:00 Uhr

Die Beziehung von Bill Kaulitz und Marc Eggers ging schon vor Monaten in die Brüche – zum zweiten Mal.

Jetzt wurde der Tokio Hotel-Frontmann beim ausgelassenen Feiern mit Marcs guter Freundin Isi Glück gesehen. Was hat das zu bedeuten?

Seit zwei Jahren war die Beziehung von Bill Kaulitz und Marc Eggers on-off. Auf dem Oktoberfest 2023 und dann noch einmal bei der gleichen Veranstaltung 2024 zeigten sie sich noch verliebt, im Januar 2025 war dann aber alles aus. Seitdem soll Funkstille herrschen, denn die beiden haben sich offenbar nicht im Guten getrennt. Jetzt zeigte sich Bill in seiner Instagram-Story mit Isi Glück. Die Sängerin und Male-Model Marc sind bekanntermaßen befreundet, doch Isi sitzt scheinbar alles andere als zwischen den Stühlen. Das Foto, das beim Junggesellinnenabschied von Susanne Knispel, der verlobten von Tokio Hotel-Bassist Georg Listing, aufgenommen wurde, zeigt die beiden innig und in bester Laune Arm in Arm.

Eine Annäherung mit Marc bedeutet das aber wohl noch lange nicht, denn Bill wurde von dem ehemaligen ‚Let’s Dance‘-Kandidaten sehr verletzt. In der neuen Staffel seiner Reality-Serie ‚Kaulitz und Kaulitz‘ verriet Bill sogar erstmal, was der Trennungsgrund war: Marc ging ihm fremd! „Für mich war der größte Schock, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie quasi mit Marc geschlafen haben und eine Affäre hatten oder auch ’ne Beziehung parallel zu mir.“