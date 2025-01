Stars Bill Kaulitz: Lief mal was mit Timur Ülker?

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz deutet an, dass es eine „heiße“ Verbindung zwischen ihm und Timur Ülker gibt.

Der Tokio Hotel-Frontmann lebt seit Jahren in Los Angeles, ist aber immer mal wieder für High Society- und Showbiz-Events in der deutschen Heimat unterwegs. Bei einer dieser Partys lernte er vor einer Weile auch ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Schauspieler Timur Ülker kennen – und da soll es eine lustige Geschichte zwischen den beiden geben.

„Timur Ülker. Das ist ein Schauspieler. Da habe ich eine heiße Geschichte zu erzählen“, verriet Bill jetzt in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘, den er schon seit 2021 einmal wöchentlich mit Bruder Tom Kaulitz aufnimmt. Darin sprechen die Musiker auch immer über den neuesten Klatsch und in der Folge vom 15. Januar war die neue Besetzung des Dschungelcamps ein Thema. Timur gehört dazu und wird ab dem 24. Januar bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ zu sehen sein. Welche „heiße Geschichte“ Bill da zu erzählen hat, bleibt aber geheim und auch Timur gibt nicht viel mehr Auskunft. Gegenüber ‚RTL‘ gesteht er lediglich: „Ich weiß 100% was er meint. Das ist auch super lustig eigentlich.“ Mehr verraten will aber auch er nicht und sagt nur, dass Bill ein lustiger Typ ist, mit dem man gut feiern könne. Eine Sache stellt er allerdings klar: „Ich hatte keinen Sex mit Bill Kaulitz.” Immerhin ein Rätsel gelöst…