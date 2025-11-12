Stars Bill Kaulitz zahlt Millionen-Summe für ‚ekelhaftes‘ Haus

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 14:00 Uhr

Der Tokio Hotel-Star hat sich ein Haus gekauft - und räumt ein, dass dieses "unbewohnbar" sei.

Bill Kaulitz hat eine sechsstellige Summe für eine zweifelhafte Immobilie ausgegeben.

Der Tokio Hotel-Sänger plauderte im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ aufregende Neuigkeiten aus: Hinter ihm liegt „eine große Shoppingwoche“. Die Rede ist allerdings nicht von Designer-Kleidung oder Schmuck – vielmehr hat sich Bill ein Haus gekauft.

Sein Zwillingsbruder Tom zeigte sich äußerst kritisch. Die Immobilie sei ein „Schrotthaufen“, so der Gitarrist. „Man geht rein und denkt sich: Wow, jetzt haben wir ganz viel Geld ausgegeben für einen ganz schönen Haufen Sch***.“

Bill räumte ein, dass das Haus tatsächlich „unbewohnbar“ sei. Schon beim Betreten denke man: „Hilfe, mich krabbelt hier gleich was an!“ Der Sänger zeigte sich selbst fassungslos vom Zustand des Anwesens. „Also wirklich! Ratten, da regnet es rein, das Dach kommt runter, Schimmel. Es ist wirklich ein ekelhaftes Haus“, gestand Bill.

Ausschlaggebend für den Kauf war allerdings die Lage: Es handelt sich um sein Nachbarhaus. Der 36-Jährige habe die Eigentümer „so lange belabert, bis sie jetzt das Haus an mich verkauft haben“. Der Verkaufspreis hatte es jedoch in sich. „Wir haben mehrere Millionen dafür ausgegeben“, enthüllte Bill.

Tom gab zu, dass der Deal „absurd“ sei, wenn man darüber nachdenke. „Das Haus, wenn das in einem Vorort von Berlin mit der Größe vom Grundstück stehen würde, dann kriegst du das wahrscheinlich für 50 Euro. Glaube ich wirklich: So für 50 Euro würde das irgendwer nehmen“, zeigte er sich überzeugt. Die Immobilie sei „viel Arbeit“, so der Mann von Heidi Klum. Bill sah die Lage noch pragmatischer: „Du musst es komplett abreißen!“