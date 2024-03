Start im Juni Bill und Tom Kaulitz bekommen eigene Netflix-Show „Kaulitz & Kaulitz“

Ab Juni auf Netflix: Tom (l.) und Bill Kaulitz. (mia/spot)

SpotOn News | 14.03.2024, 00:01 Uhr

Bill und Tom Kaulitz, die Zwillinge von Tokio Hotel, bekommen ihre eigene Reality-Serie auf Netflix. Mit "Kaulitz & Kaulitz" gewähren sie ab Juni Einblicke in ihr privates Leben zwischen internationaler Karriere, Familienleben und dem Tourbus.

Jetzt ist es offiziell: Die Kaulitz-Brüder Bill (34) und Tom (34) bekommen ihre eigene Netflix-Show. Der Streamingdienst bestätigte die Gerüchte um eine Doku-Serie am Mittwochabend (13.3.) in Berlin im Rahmen des "Next on Netflix"-Events.

Video News

Die Show über das Leben der Tokio-Hotel-Musiker wird "Kaulitz & Kaulitz" heißen und soll am 25. Juni 2024 zum Streamen bereitstehen. Versprochen wird ein exklusiver Blick in das Privatleben der Zwillinge. Die "intime Reality-Serie", wie Netflix in einer Pressemitteilung schreibt, wird Bill und Tom über acht Monate in ihrem Alltag "zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Tourbus, Parties, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA" begleiten, heißt es.

Aufnahmen aus dem Familienleben mit Topmodel Heidi Klum (50), seit 2019 Ehefrau von Tom Kaulitz, dürften damit auch zu erwarten sein. Zur Ankündigung kamen die Zwillinge höchstpersönlich aus Hollywood nach Berlin und posierten auf dem roten Teppich und in ihren Kinosesseln.

Doku-Serie über Shirin David angekündigt

Es bleibt nicht das einzige deutsche Reality-Format des Streamingriesen. So kündigte Netflix für 2025 zudem eine Doku-Serie über die Rapperin Shirin David (28) an, die sich den Angaben zufolge ein Jahr lang von der Kamera begleiten ließ. Zudem bekommt die Datingshow "Love is Blind" im Herbst 2024 einen deutschen Ableger, während die deutsche Ausgabe von "Too Hot to Handle" 2025 eine zweite Staffel bekommt.

Zahlreiche weitere deutsche Film- und Serienproduktionen wurden auf dem Event zudem angekündigt. Im Film "Brick" sind 2025 Matthias Schweighöfer (43) und seine Freundin Ruby O. Fee (28) als Paar zu sehen. Außerdem wurden neue Staffeln weiterer deutscher Serien bekanntgegeben: Die zweite Staffel von "Kleo" mit Jella Haase (31) startet demnach im Sommer, die zweite Staffel von "Die Kaiserin" mit Devrim Lingnau (25) Ende 2024. Für die vierte Staffel von "How to Sell Drugs Online Fast" mit Maximilian Mundt (28) wurde lediglich das Launch-Datum "Bald" angegeben.