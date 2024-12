Mitten ins Gesicht Billie Eilish auf der Bühne von Armband getroffen

Billie Eilish hat Verständnis, ist aber auch genervt von Fans, die Dinge auf die Bühne werfen. (mia/spot)

SpotOn News | 15.12.2024, 19:15 Uhr

Es passiert immer wieder: Während eines Auftritts ist Billie Eilish von einem auf die Bühne geworfenen Armband im Gesicht getroffen worden. So reagierte die Sängerin diesmal.

Billie Eilish (22) ist bei ihrem Auftritt am Freitag (13. Dezember) in Arizona auf der Bühne von einem Gegenstand im Gesicht getroffen worden. Die Sängerin performte gerade ihren Hit "What Was I Made For?", als ihr ein Armband ins Gesicht geworfen wurde.

Auf TikTok-Videos ist zu sehen, wie Eilish im Schneidersitz auf der Bühne sitzt, den emotionalen Song zu singen beginnt und sich das Objekt ihrem Gesicht nähert. Eilish zuckt zusammen und dreht ihren Kopf von der Menge weg, während das Publikum empört buht. Der Popstar ließ sich aber nicht lange aus dem Konzept bringen. Sie warf das Armband genervt zur Seite und sang ihren Oscar-gekrönten Song aus dem "Barbie"-Soundtrack weiter.

Eilish hat gemischte Gefühle

Die Situation ist für Stars, die regelmäßig auf der Bühne stehen, nicht neu. Eilish erzählte schon im Juli 2023 dem "Hollywood Reporter", dass sie "buchstäblich seit sechs Jahren" auf der Bühne von Gegenständen getroffen werde. "Die Leute sind einfach aufgeregt und das kann gefährlich sein", sagte sie. Und weiter: "Es ist absolut ärgerlich, wenn man da oben steht." Sie habe gemischte Gefühle dazu, denn "man weiß, dass es aus Liebe passiert und dass sie nur versuchen, dir etwas zu geben", so Eilish.

Dass Fans Dinge auf die Bühne werfen und dabei mitunter ihre Idole auch treffen, ist sicher nichts Neues. In den vergangenen Jahren wurde es aber immer mehr thematisiert. Auch Stars wie Nicki Minaj (42) oder Harry Styles (30) wurden bereits auf der Bühne von Fan-Geschenken getroffen. Bebe Rexha (35) trug 2023 von ihrem Konzert sogar eine Platzwunde davon, nachdem sie von einem Smartphone getroffen worden war. Und Pink (45) erlitt im selben Jahr einen Schock, als ein Fan ihr bei einem Konzert die Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne warf.