Musik Billie Eilish kündigt ‚ganz besonderes‘ Projekt mit James Cameron an

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2025, 14:04 Uhr

Die Sängerin und der Regisseur scheinen eine interessante Zusammenarbeit in Planung zu haben.

Billie Eilish arbeitet an „etwas sehr, sehr Besonderem“ mit Regie-Legende James Cameron.

Die ‚What Was I Made For?‘-Sängerin verriet während ihres Konzerts in der Co-op Live Arena in Manchester am Samstag (19. Juli), dass der Abend für eine aktuell noch geheime Zusammenarbeit mit dem ‚Avatar‘-Regisseur gefilmt wird. Auf der Bühne rief sie ihren Fans zu: „Vielleicht ist euch aufgefallen, dass heute mehr Kameras als sonst dabei sind. Ich darf nicht viel sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass ich an etwas sehr, sehr Besonderem mit James Cameron arbeite.“ Obwohl Billie keine konkreten Details preisgab, bestätigte sie immerhin: „Das Ganze wird in 3D sein.“

James Cameron war selbst beim Konzert anwesend und Billie deutete an, dass auch ihre drei weiteren Shows in der Arena für das Projekt aufgezeichnet werden. Sie fügte hinzu: „Ihr und ich, wir sind Teil von dem, was ich mit ihm mache. Und wahrscheinlich werde ich dieses Outfit jetzt vier Tage lang tragen.“

Anfang des Jahres hatte Billie Eilish bei einem Event in Los Angeles außerdem angedeutet, dass sie mit Ariana Grande zusammenarbeiten möchte. Die beiden trafen sich bei einem Screening des Musicals ‚Wicked‘, wo Billie Ariana interviewte. Gegen Ende der Fragerunde kam Billie ein kleiner freudscher Versprecher über die Lippen: „Okay, noch ein paar Songs… Ich meine Fragen! Oh mein Gott. Ich bin auf Tour, Leute, ich sage das die ganze Zeit. Sorry.“ Ariana konterte direkt: „Aber wir müssen das wirklich machen.“ Billie stimmte zu: „Ich würde das total gerne machen.“ Ariana erzählte außerdem, dass Billie ihre absolute Wunschperson für das Interview war und sie selbst ganz nervös wurde, als Billie tatsächlich zusagte. „Mein Team fragte: Wer wäre cool für das Gespräch? Wer ist dein Traum-Gast? Ich sagte: Billie. Aber sie wird bestimmt nicht Ja sagen. Sie ist zu beschäftigt, zu cool, zu viel einfach. Und dann hat sie Ja gesagt und ich dachte nur: ‚Oh Sch*. Jetzt bin ich nervös'“, verriet Ariana.