Schauspielstar produziert auch Großartig: Jared Leto spielt Karl Lagerfeld Starbesetzung: In einem geplanten Biopic über den 2019 verstorbenen Designer Karl Lagerfeld soll Hollywood-Star Jared Leto in die Hauptrolle schlüpfen. Der Schauspieler denkt auch zu wissen, was Lagerfeld von dem Projekt halten würde.