Musik Billy Joel: Konzerte mit Stevie Nicks und Rod Stewart

Billy Joel and Stevie Nicks - SoFi Stadium 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 16:00 Uhr

Billy Joel hat zwei Co-Headliner-Konzerte mit Stevie Nicks und Sir Rod Stewart angekündigt.

Der „Piano Man“ (75) und die Fleetwood Mac-Legende Stevie (76) haben seit März 2023 bereits elf Shows zusammen gespielt. Nun sind zwei Termine für 2025 bestätigt, darunter ein Auftritt im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, am 8. August. Die Show folgt auf ihr bereits angekündigtes Konzert am 29. März im Ford Field in Detroit, Michigan. Es sind Stevies einzige bestätigte Konzerte für das nächste Jahr.

Billy und Rod (79) haben derweil gerade einen Auftritt am 5. Juli im Acrisure Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania, angekündigt. Die Show folgt auf ihr Konzert im September auf dem Huntington Bank Field in Cleveland, Ohio. Tickets für New Jersey und Detroit gehen am Freitag, den 13. Dezember, um 16 Uhr deutsche Zeit in den allgemeinen Verkauf.

Sir Rod Stewart wurde erst kürzlich für Glastonbury im nächsten Sommer bestätigt. Der ‚Maggie May‘-Hitmacher wird schon 80 Jahre alt sein, wenn er am Sonntagnachmittag auf dem weltberühmten Festival auf der Worthy Farm in Somerset, Südwestengland, den Legenden-Slot spielen wird. Er schrieb auf Instagram: „Ich bin absolut begeistert, ankündigen zu können, dass ich auf dem Glastonbury Festival 2025 spielen werde! Nach all den Jahren bin ich stolz und bereit und mehr als in der Lage, wieder auf die Bühne zu gehen, um meine Freunde beim Glastonbury im Juni zu erfreuen und zu kitzeln. Wir sehen uns dort!“