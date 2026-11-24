Stars Billy Ray Cyrus‘ Familie war bei Miley Cyrus‘ Hochzeit ‚durch Liebe vereint‘

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus - FAMOUS - London - April - 2026 - Olivier Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 14:00 Uhr

Billy Ray Cyrus hat sich über die Wiedervereinigung seiner Familie bei der Hochzeit seiner Tochter Miley Cyrus gefreut.

Die Sängerin heiratete am Samstag (21. November) ihren Partner Maxx Morando im kalifornischen Palm Springs und brachte damit ihre zuvor zerstrittene Familie wieder zusammen. Anlässlich von Mileys 34. Geburtstag am Montag (23. November) veröffentlichte Billy Ray auf Instagram mehrere Hochzeitsfotos. „Mein kleines Mädchen hat die Liebe ihres Lebens geheiratet! Ich kann nicht beschreiben, wie schön es sich angefühlt hat, meine ganze Familie in einem Raum versammelt zu haben, vereint durch Liebe“, schrieb der Countrymusiker. Er sei der „stolzeste Vater der Welt“ und fühle sich geehrt, Maxx in seiner Familie willkommen zu heißen. Er und Miley seien wie füreinander geschaffen.

Billy Ray besuchte die Hochzeit gemeinsam mit seiner Partnerin Elizabeth Hurley und deren Sohn Damian. Auch seine Ex-Frau Tish Cyrus nahm zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter Noah an der Zeremonie teil. Berichten zufolge soll Hurley den Musiker dazu ermutigt haben, sich noch vor der Hochzeit mit Miley zu versöhnen. „Elizabeth hat eine große Rolle dabei gespielt, Miley und Billy Ray wieder einander näherzubringen“, verriet ein Insider gegenüber ‚PEOPLE‘. Familie bedeute der Schauspielerin alles, weshalb sie sich für eine Annäherung zwischen Vater und Tochter eingesetzt habe.

Miley, die zuvor mit Liam Hemsworth verheiratet war, hatte bereits über die schwierigen Beziehungen innerhalb ihrer Familie gesprochen. Im Podcast ‚Reclaiming‘ von Monica Lewinsky bezeichnete sie diese Zeit als „dunkles Jahrzehnt“. Die Sängerin erklärte: „Zeitweise sprach die Hälfte von uns nicht miteinander, und das haben wir alles wieder in Ordnung gebracht.“ Nach der Scheidung ihrer Eltern habe sie sich ihrer Mutter gegenüber besonders loyal gefühlt, worunter die Beziehung zu ihrem Vater gelitten habe. Weil die Konflikte nicht unmittelbar geklärt worden seien, hätten sich die Probleme über Jahre hinweg angehäuft. „Das ist emotionales Horten“, beschrieb Miley die Situation.

Bevor sie sich mit dem ‚Achy Breaky Heart‘-Interpreten über die familiären Konflikte aussprach, wollte sie zunächst wieder schöne Momente mit ihm erleben. „Und wenn wir dann anfangen, wieder etwas Glück und Freude in das Leben des jeweils anderen zu bringen, werden wir in einer besseren Verfassung sein, um diese Gespräche zu führen“, erklärte die Sängerin. Ihr sei es wichtig gewesen, zunächst wieder ein Gleichgewicht herzustellen.