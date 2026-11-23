Stars Elizabeth Hurley soll Billy Ray Cyrus zur Versöhnung mit Tochter Miley ermutigt haben

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus - FAMOUS - London - April - 2026 - Olivier Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 14:00 Uhr

Elizabeth Hurley ermutigte ihren Freund Billy Ray Cyrus offenbar dazu ermutigt, seine Beziehung zu Miley Cyrus noch vor deren Hochzeit zu kitten.

Elizabeth Hurley soll ihren Partner Billy Ray Cyrus dazu ermutigt haben, seine Beziehung zu Miley Cyrus wieder in Ordnung zu bringen.

Die Schauspielerin, die seit dem vergangenen Jahr mit dem Country-Musiker liiert ist, begleitete ihn am Samstag (21. November) zur Hochzeit seiner Tochter. Miley gab ihrem Partner Maxx Morando in Palm Springs, Kalifornien, das Jawort. Wie nun ein Bericht nahelegt, soll Elizabeth maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Vater und Tochter sich bereits vor dem großen Tag wieder näherkamen.

Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Elizabeth hat eine große Rolle dabei gespielt, Miley und Billy Ray wieder zusammenzubringen.“ Familie sei für die Britin alles. Sie habe ihren Partner deshalb dazu ermutigt, das Verhältnis zu seiner Tochter zu kitten. Elizabeth erschien gemeinsam mit Billy Ray und ihrem Sohn Damien zu Mileys Hochzeit. Für beide sei es etwas ganz Besonderes gewesen, an diesem wichtigen Tag dabei zu sein, ergänzte der Insider.

Auch Mileys Mutter Tish, die zuvor mit Billy Ray verheiratet war, sowie ihre Schwester Noah feierten mit dem Brautpaar. Miley hatte schon früher über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater gesprochen. Nach einem „dunklen Jahrzehnt“, in dem die Beziehungen innerhalb der Familie zerrüttet waren, sei es ihr zunächst wichtig gewesen, wieder Freude in sein Leben zu bringen, bevor sie gemeinsam ihre Konflikte aufarbeiteten.

In Monica Lewinskys Podcast ‚Reclaiming‘ erinnerte sich die Sängerin an diese schwierige Zeit. „Eine Zeit lang hat die Hälfte von uns nicht mehr miteinander gesprochen, aber wir haben das alles wieder in Ordnung gebracht“, enthüllte die ‚Flowers‘-Interpretin. Nach der Scheidung ihrer Eltern habe sich Miley ihrer Mutter Tish gegenüber besonders loyal gefühlt. Dadurch sei das Verhältnis zu ihrem Vater schwierig geworden. Mit der Zeit hätten sich ungelöste Konflikte immer weiter angehäuft.

Deshalb habe Miley zunächst wieder unbeschwerte gemeinsame Momente mit dem ‚Achy Breaky Heart‘-Künstler schaffen wollen. „Ich habe mich einfach durch den ganzen aufgestauten Berg gekämpft und gesagt: ‚Ich bin hier. Du bist hier. Lass uns damit anfangen, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen'“, schilderte der Popstar.