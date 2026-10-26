Stars Elizabeth Hurley erklärt, warum ihre Beziehung mit Billy Ray Cyrus ’sehr gut funktioniert‘

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus - FAMOUS - London - April - 2026 - Olivier Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 10:00 Uhr

Elizabeth Hurley erklärt, warum ihre Beziehung mit Billy Ray Cyrus 'sehr gut funktioniert'.

Die Beziehung von Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus funktioniert „sehr gut“, weil beide inzwischen keine Kinder mehr zu Hause haben und ihr Nachwuchs auf eigenen Beinen steht.

Das 61-jährige Model ist seit dem vergangenen Jahr mit dem Sänger liiert. Aus einer früheren Beziehung hat sie einen Sohn, den 24-jährigen Damian. Billy Ray Cyrus ist Vater von sechs Kindern, darunter Popstar Miley Cyrus (33). Wie Hurley nun verriet, gestaltet sich das Zusammenleben ihrer Patchworkfamilie unkompliziert, weil alle Kinder inzwischen erwachsen sind. Im Podcast ‚Off Air with Jane and Fi‘ erklärte sie: „Ich finde, es funktioniert sehr gut. Früher gingen die Kinder noch zur Schule. Es gab Fahrdienste zur Schule und Schulferien, und man musste unglaublich viele Dinge unter einen Hut bringen. Jetzt sind Billy und ich Eltern, deren Kinder ausgezogen sind. Alle unsere Kinder sind selbstständig, und Damian ist der Jüngste von ihnen.“

Hurley erzählte außerdem, dass sich die Familiendynamik deutlich anders gestaltet habe, als sie mit dem inzwischen verstorbenen Cricket-Star Shane Warne zusammen war. Damals hatten beide noch jüngere Kinder. Sie fügte hinzu: „Als ich mit einem früheren Partner von mir zusammen war, mit Shane, der leider nicht mehr unter uns ist, hatte er drei Kinder. Sie waren ungefähr in Damians Alter oder ein paar Jahre älter. Aber es waren eben noch Kinder. Mit Billy ist das ganz anders. Es ist eine erwachsenere Beziehung, und alles ist einfacher.“

Billy Ray Cyrus hat mit seiner Ex-Frau Tish Cyrus (59) die Töchter Brandi (39), Miley (33) und Noah (26) sowie die Söhne Trace (37) und Braison (32). Aus einer früheren Beziehung mit Kristin Luckey stammt außerdem sein Sohn Christopher (34). Der aus dem Film ‚Bedazzled‘ bekannte Star räumte ein, dass das Leben zwar „einfacher“ geworden sei, seit ihr Sohn erwachsen ist. Dennoch vermisse sie manchmal die Zeit, in der Damian sie noch stärker gebraucht habe. Sie sagte: „Manchmal vermisse ich es, mich als Mutter so intensiv um alles kümmern zu können. Die Fahrten zur Schule vermisse ich nicht. Und ich vermisse auch nicht, schreiend durchs Haus zu laufen, weil ich meinen Tennisschläger nicht finden kann. Darauf kann ich gut verzichten. Aber natürlich fehlt einem manchmal, sich so unmittelbar um sein Kind kümmern zu können. Es ist eine Umstellung, an die man sich erst gewöhnen muss.“

Zuletzt hatte Elizabeth Hurley Spekulationen über eine mögliche Verlobung mit Billy Ray Cyrus ausgelöst. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie einen auffälligen Ring an der linken Hand trug. Spätere Berichte deuteten darauf hin, dass es sich bei dem Schmuckstück lediglich um ein Requisit für ihr aktuelles TV-Projekt handeln könnte. Ein Insider erklärte gegenüber der Promi-Rubrik ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘ allerdings, dass an den Verlobungsgerüchten durchaus etwas dran sein könnte. Der Insider sagte: „Sie dreht gerade ‚The ‚Burbs‘. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Ring nur ein Requisit ist.“