Stars Miley Cyrus und Maxx Morando haben geheiratet

Miley Cyrus and Maxx Morando - November 2021 - Gucci Love Parade - Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2026, 13:00 Uhr

Nach sechs Jahren Beziehung hat Miley Cyrus ihren Partner Maxx Morando geheiratet.

Miley Cyrus und Maxx Morando haben sich das Jawort gegeben.

Die Sängerin und der Schlagzeuger der Band Liily haben nach sechs Jahren Beziehung geheiratet. Die Trauung fand am Samstag (21. November) unter freiem Himmel am Pool des ehemaligen Anwesens von Frank Sinatra in Palm Springs, Kalifornien, statt. Miley, die von 2018 bis 2020 bereits mit Liam Hemsworth verheiratet war, trug ein weißes Brautkleid mit Ärmeln, offenem Rücken und einer langen Schleppe. Ihr frisch angetrauter Ehemann erschien in einem schwarzen Anzug.

Wie Fotos zeigen, die ‚TMZ‘ vorliegen, gehörten zu den Gästen unter anderem Mileys Mutter Tish Cyrus und deren Ehemann Dominic Purcell, ihr Vater Billy Ray Cyrus mit seiner Partnerin Elizabeth Hurley sowie ihre Schwester Noah Cyrus. Bereits am Freitagabend (20. November) hatte das Paar ein Probeessen veranstaltet. Mileys Stiefschwester Lily-Rose Purcell veröffentlichte dazu Fotos auf Instagram. Darauf waren festlich geschmückte Tische mit Blumen sowie Menükarten zu sehen, auf denen die Initialen des Paares, „M+M“, prangten. Den Gästen wurde ein Drei-Gänge-Menü serviert. Zur Auswahl standen unter anderem Filet Mignon und Ravioli mit Hummer. Als Dessert gab es Schokoladen-Karamell-Schichtkuchen, Vanille-Crème-brûlée und Himbeersorbet.

Im September hatte Miley noch verraten, dass sie eine ungewöhnliche Sorge vor der Hochzeit mit Maxx beschäftigte: Sie befürchtete, sich nach der Eheschließung plötzlich an ihrem Partner zu stören. Im Gespräch mit Zane Lowe bei Apple Music erzählte der Popstar: „Wir sind seit sechs Jahren zusammen und ich habe mich noch nie von ihm abgestoßen gefühlt. Plötzlich habe ich mir Gedanken gemacht und gedacht: ‚Oh mein Gott, wir werden bald heiraten. Was, wenn ich mich dann plötzlich vor ihm ekle?'“ Die ‚Flowers‘-Interpretin habe Maxx daraufhin gefragt, was man in einem solchen Fall mache. Seine Antwort fiel deutlich aus: „Dann musst du damit umgehen und weitermachen und dich nicht wie ein Baby aufführen. Dieses Gefühl ist etwas für Fünftklässler.“