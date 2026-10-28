Stars Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus ziehen zusammen

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus - FAMOUS - London - April - 2026 - Olivier Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 18:00 Uhr

Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus sind seit April 2025 zusammen und führten bisher eine Fernbeziehung.

Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar will künftig unter einem Dach leben.

Die Schauspielerin und der Country-Sänger sind seit April 2025 ein Paar und leben normalerweise in England beziehungsweise Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Wenn die 61-Jährige für die kommende Staffel der Serie ‚The ‚Burbs‘ in Los Angeles vor der Kamera steht, wird sie allerdings Gesellschaft bekommen: Ihr Partner wird Hurley begleiten. Im Podcast ‚Off Air with Jane and Fi‘ verriet sie nun: „Ja, wir werden dort zusammenleben.“

Trotz ihrer Fernbeziehung sind die beiden es gewohnt, Zeit miteinander zu verbringen. Hurley erzählte, dass der Musiker Großbritannien gerne besuche und sich auf ihrem Landsitz wohlfühle. „Letztes Jahr verbrachte er den größten Teil des Sommers hier, und diesen Sommer waren wir ebenfalls immer wieder hier – wir mussten ziemlich oft nach Amerika. Und er liebt es. Er ist ganz begeistert davon“, verriet sie.

Billy Ray Cyrus wuchs in Kentucky auf und lebt heute in Tennessee. Dort seien die Sommer im Vergleich zu England sehr heiß und schwül, zudem regne es häufig, berichtete Hurley. „Deshalb glaube ich, dass es für ihn schön ist, unsere herrliche Luft und die Schönheit unserer Landschaft zu genießen“, ergänzte sie.

Erst kürzlich scherzte die Britin, sie und ihr Freund seien sich ähnlicher, als man vermuten würde. Im Podcast ‚SheerLuxe‘ erklärte sie: „Wir haben dieselben Haare. Identische Haare. Abgesehen von seinem Bart sind wir tatsächlich wie Zwillinge.“ Hurley witzelte außerdem, Cyrus könnte glatt für den Vater ihres 24-jährigen Sohnes Damian gehalten werden. Dessen Vater war der verstorbene Steve Bing. Ein aktuelles Foto, auf dem die drei gemeinsam mit Hurleys Bruder Michael zu sehen waren, habe sie alle wie „Cousins“ aussehen lassen.