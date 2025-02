Stars Billy Ray Cyrus gratuliert Miley trotz Familiendrama zu ihrem Grammy

Die Sängerin wurde gemeinsam mit Beyoncé für bei der Preisverleihung ausgezeichnet. Glückwünsche erhielt sie von ihrem Vater.

Billy Ray Cyrus hat Miley trotz Familienstreit zu ihrem Grammy-Sieg gratuliert.

Die ‚Midnight Sky‘-Interpretin und ihre 43-jährige Kollegin Beyoncé wurden für ihr Duett ‚II Most Wanted‘ von Queen Beys Album ‚Cowboy Carter‘ mit dem goldenen Grammophon für das beste Country-Duo/die beste Country-Gruppenperformance ausgezeichnet. Obwohl Billy Ray, der vor kurzem mit seinem bizarren Auftritt bei Donald Trumps Liberty Ball nach der Amtseinführung für Diskussionen in seiner Fangemeinde sorgte, bereits seit längerem keinen Kontakt mehr zu seinen Familienmitgliedern hat, nutzte er den Anlass, um seiner Tochter zu ihrem Grammy-Sieg zu gratulieren. Auf Instagram schrieb er: „Herzlichen Glückwunsch an Miley Cyrus und Beyoncé für ihren verdienten Sieg bei den Grammys! Ich könnte nicht stolzer sein!“

Erst vor kurzem hatte Billy Ray öffentlich erklärt, dass er für das Wohlergehen seiner Familienmitglieder „bete“. Zuvor hatte sein ältester Sohn Trace Cyrus (35) seinen Vater gebeten, sich Hilfe zu suchen, nachdem seine Geschwister Brandi (37), Miley (32) und Noah (25) geäußert hatten, dass sie sich Sorgen um ihren Vater machen. In einer Social-Media-Nachricht schrieb der 63-Jährige daraufhin, dass er hoffe, seine Angehörigen könnten „heilen“ und ihre Differenzen hinter sich lassen.