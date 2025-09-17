Stars ‚Bin einfach davon ausgegangen, dass wir weitermachen‘: Kristin Davis geschockt von ‚And Just Like That…‘-Aus

Kristin Davis at And Just Like That premiere - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hätte nicht damit gerechnet, dass die Serie nach drei Staffeln zu Ende gehen würde.

Kristin Davis war überrascht, dass ‚And Just Like That…‘ zu Ende ging.

Die 60-Jährige, die in der ‚Sex and the City‘-Fortsetzung erneut die Rolle der Charlotte York spielte, zeigte sich schockiert darüber, dass die Serie nach drei Staffeln im vergangenen Monat abgesetzt wurde – sie hatte angenommen, dass es weitergehen würde.

Bei einem Auftritt in der ‚Drew Barrymore Show‘ am Mittwoch (17. September) offenbarte Kristin: „Unsere Verpflichtung, die wir miteinander eingegangen waren, betrug drei Jahre, das wussten wir. Aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir weitermachen würden. So bin ich eben, wisst ihr?“

Die HBO-Max-Serie erhielt seit ihrem Start 2021 gemischte Kritiken, doch Kristin war „zutiefst traurig“, als Showrunner Michael Patrick King im August das Ende bekanntgab. Die Schauspielerin, die Charlotte bereits seit dem Start von ‚Sex and the City‘ im Jahr 1998 verkörpert, schrieb auf Instagram: „Ich bin zutiefst traurig. Ich liebe unsere gesamte wunderschöne Besetzung und Crew – 400 Künstler, die mit großer Liebe an unserer Serie gearbeitet haben. Und an unsere treuen Fans: Wir lieben euch für immer und ewig.“

‚And Just Like That…‘ endete mit einem zweiteiligen Finale der dritten Staffel. King erklärte, es sei der richtige Zeitpunkt gewesen, die Serie abzuschließen: „Als ich die letzte Episode von Staffel drei schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Moment sein könnte, aufzuhören. Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker, Casey Bloys und Sarah Aubrey haben wir beschlossen, die beliebte Serie in diesem Jahr mit einem zweiteiligen Finale zu beenden und die ursprüngliche Episodenanzahl von zehn auf zwölf zu erweitern.“