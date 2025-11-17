Film ‚Black Phone 2‘-Regisseur Scott Derrickson über mögliches Sequel: ‚Es kann auf jeden Fall mehr geben‘

Ethan Hawke - Black Phone 2 - Universal - UPI BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 18:00 Uhr

Der Filmemacher erklärt, wie die Chancen auf eine weitere Fortsetzung der Horror-Reihe stehen.

‚Black Phone 2‘-Regisseur Scott Derrickson glaubt, dass es „auf jeden Fall mehr“ Fortsetzungen in seinem Horror-Franchise geben kann.

Die von Ethan Hawke angeführte Reihe schien mit dem Film von 2025 ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Doch Derrickson ist offen dafür, die Geschichte von ‚The Black Phone‘ fortzuführen – sofern ein möglicher dritter Teil „erneut ein großer Richtungswechsel“ wäre.

Im Interview mit ‚Collider‘ erklärte der Filmemacher: „Es kann auf jeden Fall mehr geben. Aber es muss nicht. Wenn es mehr geben soll, muss es einen Grund dafür geben.“ Er sei ein großer Fan von Franchises. „Ich glaube, ich habe jeden ‚Halloween‘-Film gesehen, und das sind viele. Ich habe jeden ‚A Nightmare on Elm Street‘-Film gesehen. Ein Teil davon ist die Freude, zu Charakteren oder ikonischen Bösewichten zurückzukehren, die man gerne wiedersehen möchte“, schilderte er.

Derrickson interessiere sich vor allem für „gewagt frische Ansätze, die überraschen“. Der 59-Jährige fügte hinzu: „Ich denke, die Mehrheit des Publikums liebte diesen Film, weil er so anders war.“ Manche Leute hätten die Abweichung vom ersten Film kritisiert. „Ich verstehe, wenn jemand etwas wollte, das näher am ersten Film ist. Das ist völlig in Ordnung, aber mich reizt das nicht“, betonte Derrickson. „Wenn es also einen ‚Black Phone 3‘-Film geben sollte, müsste es wieder ein großer Richtungswechsel sein.“ Andernfalls sehe er keinen Sinn darin, den Film zu machen.

‚Black Phone 2‘ folgt Finney (Mason Thames) und seiner Schwester Gwen (Madeleine McGraw) vier Jahre nach seiner Flucht vor dem Greifer (Hawke), während sie mit dem anhaltenden Trauma seiner Verbrechen kämpfen. Als Gwens Visionen sie zu einem abgelegenen Wintercamp führen, decken die Geschwister ein dunkles Familiengeheimnis auf und stellen sich dem rachsüchtigen Geist des Killers, von dem sie glaubten, er sei für immer verschwunden.