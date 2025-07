Musik Black Sabbath: Abschiedskonzert brachte fast 200 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke ein

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 11:00 Uhr

Das Abschiedskonzert der Heavy Metal-Band und Ozzy Osbourne generierte einen Erlös in Millionenhöhe.

Laut Tom Morello hat das Abschiedskonzert von Black Sabbath fast 200 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke eingebracht.

Der Rage Against The Machine-Gitarrist war für die Organisation der ‚Back to the Beginning‘-Show im Villa Park-Stadion in Birmingham am Samstag (5. Juli) verantwortlich. Das Konzert beinhaltete den letzten gemeinsamen Auftritt von Black Sabbath sowie Performances von Frontmann Ozzy Osbourne und Bands wie Anthrax, Guns N‘ Roses und Metallica. Nun hat Morello bekannt gegeben, dass das Event Millionen für wohltätige Zwecke generiert hat.

In einem Instagram-Post teilte Tom ein Bild von Ozzy und verkündete: „Back to the Beginning. Mehr als 190 Millionen Dollar werden an Kinderheime und Krankenhäuser gespendet.“ Die Erlöse aus dem Konzert werden unter anderem an Cure Parkinson’s, das Birmingham Children’s Hospital und das Acom Children’s Hospice verteilt.

Tom schrieb weiter: „Danke Ozzy Osbourne, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast, musikalischer Leiter der ‚Back To The Beginning‘-Show zu sein. Es war über ein Jahr harte Arbeit, aber Heavy Metal ist die Musik, die meine Liebe zur Musik überhaupt entfacht hat – es war eine Herzensangelegenheit.“ Der Gitarrist fügte hinzu: „Wir haben eine riesige Summe für einen guten Zweck gesammelt, und so viele großartige Musiker, Bands und Fans aus aller Welt haben den ganz Großen Tribut gezollt.“

Mehr als 42.000 Fans füllten das ausverkaufte Stadion für das ‚Back to the Beginning‘-Konzert – ein Heimspiel für Ozzy und Black Sabbath, 56 Jahre nachdem die Band in Birmingham gegründet wurde.

Der Heavy Metal-Star wurde in den letzten fünf Jahren siebenmal operiert und lebt seit 2003 mit Parkinson. Obwohl er plant, weiterhin Musik zu machen, betonte Ozzy, dass der Auftritt am Samstag sein letzter auf der Bühne gewesen sei.