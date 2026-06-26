Musik Tom Morello sagt Tourtermine ab, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern

Tom Morello - Prophets of Rage at Download Festival - June 17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 11:00 Uhr

Der Rage Against The Machine-Star hat einige Konzerte abgesagt, damit er zu seiner kranken Mutter fliegen kann.

Tom Morello hat eine Reihe seiner Europatour-Termine abgesagt, damit er nach Hause fliegen und sich um seine gesundheitlich angeschlagene Mutter kümmern kann.

Der Rage Against The Machine-Gitarrist hätte diese Woche mehrere Konzerte seiner Solo-Tour in Großbritannien und Europa spielen sollen. Nun hat er jedoch seine Auftritte beim Tons Of Rock Festival in Oslo (Norwegen) am Freitag (26. Juni), beim BBK Music Legends Festival in Bilbao (Spanien) am Samstag (27. Juni) sowie Konzerte in London und Paris abgesagt. Tom erklärte, dass er nach Hause fliegen werde, um bei seiner 102-jährigen Mutter Mary zu sein, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb er: „Liebe Freunde, Fans und Mitstreiter, meine liebe Mutter Mary Morello ist wieder im Krankenhaus, und ich fliege nach Hause, um mich um sie zu kümmern.“ Anschließend bedankte sich der 62-Jährige für die gemeinsame Zeit bei seinen zuvor absolvierten Konzerten. „Mit euch allen diesen Sommer in Großbritannien und Europa zu rocken, war unglaublich, und ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen und diese Bewegung fortzusetzen, die wir gemeinsam begonnen haben. Mit viel Liebe, Zusammenhalt und Kraft“, erklärte der Musiker.

Bereits zuvor hatte Tom seine Konzerte im Electric Brixton in London und im Bataclan in Paris wegen des schlechten Gesundheitszustands seiner Mutter verschoben. Er hatte gehofft, die Auftritte auf den 29. und 30. Juni verlegen zu können. Diese wurden nun jedoch endgültig abgesagt, und die Fans erhalten den Ticketpreis zurück. In einem früheren Online-Beitrag schrieb der Künstler: „Es tut mir leid, dass ich wegen der Gesundheit meiner Mutter einige Konzerte verpassen musste. Die unglaublich widerstandsfähige und unermüdliche Mary Morello ist mit ihren 102 Jahren inzwischen wieder etwas besser drauf und hat mich angewiesen, wieder auf die Bühne zurückzukehren – mit dem Auftrag, für euch zu rocken und den Faschismus Saite für Saite zu bekämpfen.“