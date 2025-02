Musik BLACKPINK planen Reunion für Welttournee 2025

BLACKPINK perform at the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 18:00 Uhr

BLACKPINK haben eine Welttournee für 2025 angekündigt, die gleichzeitig eine Reunion darstellt.

Die K-Pop-Girlgroup – bestehend aus Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé – hatten zuletzt allesamt Solo-Karrieren gestartet, aber ein neuer Trailer hat nun bestätigt, dass die ‚How You Like That‘-Hitmacherinnen in diesem Jahr wieder zusammenkommen wollen. Das YouTube-Video zeigt ein vollbesetztes Stadion mit Blinks, wie sich ihre Fans nennen, die leuchtend pinke Armbänder tragen. Dazu heißt es: „BLACKPINK 2025 WORLD TOUR TEASER.“ Weitere Informationen, einschließlich der Veranstaltungsorte und Tourdaten, wurden bisher nicht bekannt gegeben. Die letzte Konzerttour der Gruppe war die ‚Born Pink World Tour 2022/2023‘, die ihr gleichnamiges Album unterstützte.

Der Teaser zur Gruppentour kommt kurz nachdem Jisoo ihre ‚Lights, Love, Action!‘-Tour in Asien angekündigt hat, die Manila, Bangkok, Macau, Taipeh, Hongkong und Hanoi umfassen wird. Die 30-jährige Sängerin veröffentlicht ihr Debüt-Solo-Mini-Album ‚Amortage‘ am 14. Februar. Jennie wiederum hat kürzlich enthüllt, dass ihr bevorstehendes Debüt-Soloalbum Kollaborationen mit Dua Lipa, Doechii und Childish Gambino enthält. ‚Ruby‘, das am 7. März erscheint, umfasst auch Zusammenarbeiten mit Dominic Fike, FKJ und Kali Uchis. Die 29-jährige Sängerin veröffentlichte die Single ‚Mantra‘ im Oktober. Lisa (27) veröffentlichte einen Sci-Fi-inspirierten Trailer für ihr Debüt-Soloalbum ‚Alter Ego‘, das am 28. Februar erscheint und Doja Cat und RAYE auf dem Track ‚Born Again‘ enthält, der am 6. Februar veröffentlicht wird, und Rosé (27) veröffentlichte ihr Debüt-Soloalbum ‚rosie‘ im Dezember, das ihre Hit-Kollaboration mit Bruno Mars, ‚APT.‘ Beinhaltet.