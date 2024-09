Musik BLACKPINK-Star Jennie unterzeichnet Solovertrag mit Columbia Records

Jennie Blackpink - The Idol at Cannes Film Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2024, 14:00 Uhr

Die Sängerin soll einen Solovertrag bei dem Plattenlabel unterzeichnet haben.

Jennie von BLACKPINK soll einen Solovertrag mit Columbia Records unterzeichnet haben.

Die 28-jährige Sängerin hat einen Deal mit dem Plattenlabel abgeschlossen und eine Partnerschaft mit ihrem eigenen Label ODDATELIER vereinbart, über das sie im nächsten Monat ihre neue Solosingle veröffentlichen wird.

Die Neuigkeiten kommen, nachdem sich die K-Pop-Girlgroup, die durch die Bandmitglieder Lisa, Rosé und Jisoo komplett ist, dazu entschieden hatte, ihre Soloverträge mit YG Entertainment nicht fortzusetzen. Jennie brachte in diesem Jahr ‚SPOT!‘ mit ZICO und ‚Slow Motion‘ mit Matt Champion heraus. Und obwohl die 27-jährige Lisa ihre eigene Managementfirma LLOUD gegründet und ein Soloalbum in Planung hat, besteht sie darauf, dass sie und ihre Bandkolleginnen nicht vorhaben, aufzuhören. Der Star verriet in einem Interview gegenüber ‚ELLE US‘: „Natürlich werden wir auf jeden Fall weitermachen. Wir sind so stolz auf Blackpink und ich liebe Blackpink. Es ist nicht nur für unsere Fans, es ist für uns selbst. Daran bestand kein Zweifel. Das ist unser Leben.“ Lisa wird zudem ihr Schauspieldebüt in der HBO-Serie ‚The White Lotus‘ geben. Im März schwor Lisa, in diesem Jahr ein Soloalbum zu veröffentlichen, „egal was passiert“.