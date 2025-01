Musik BLACKPINK-Star Jisoo: Sie hat einen Plattenvertrag mit Warner Records unterzeichnet

Jisoo - Blackpink - Getty - October 2022 - Cartier Masion Cheongdam BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat einen globalen Plattenvertrag mit Warner Records abgeschlossen.

BLACKPINK-Star Jisoo hat einen globalen Plattenvertrag mit Warner Records abgeschlossen.

Nur wenige Tage, nachdem die 30-jährige K-Popsängerin verkündete, dass ihr Debüt-Soloalbum ‚Amortage‘ am 14. Februar herauskommen soll, hat die Musikerin verraten, wie begeistert sie darüber sei, diesen „entscheidenden Moment“ mit dem Label einzuläuten.

Die Künstlerin sagte in einem Statement: „Ich freue mich auf diese neue Ära und die Fortsetzung meiner musikalischen Reise. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst anfange, und ich möchte den BLINKs für all ihre Liebe und Unterstützung danken. Dies ist erst der Anfang und ich freue mich sehr darüber, diesen entscheidenden Moment mit Warner Records einzuläuten.“ Warner Records kommentierte auf Instagram: „Wir freuen uns sehr, die koreanische Sängerin, Schauspielerin und das Mitglied der geschichtsträchtigen Band BLACKPINK, JISOO, in der Warner Records-Familie begrüßen zu dürfen!“ ‚Amortage‘ folgt auf Jisoos 2023 erschienenes Single-Album ‚Me‘, das den Titel ‚Flower‘ und die B-Seite ‚All Eyes On Me‘ enthielt. Das Solo-Update der Prominenten kommt, nachdem ihre Bandkollegin Jennie enthüllte, dass ihr Debüt-Soloalbum Kollaborationen mit Stars wie Dua Lipa, Doechii und Childish Gambino enthält.