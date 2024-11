Musik BLACKPINK-Star Lisa: Solokarriere jagte ihr Angst ein

BLACKPINK star Lisa - Global Citizen Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 14:00 Uhr

Die Sängerin gesteht, dass sie nervös war, ohne ihre Bandkolleginnen Musik zu veröffentlichen.

BLACKPINK-Star Lisa war eingeschüchtert, als sie ihre Solokarriere startete.

Der K-Pop-Star hat vor kurzem seine eigene Künstler-Management-Firma LLOUD gegründet und bereits ein Solo-Album in der Pipeline. Doch die 27-Jährige räumt ein, dass sie anfangs Angst hatte, ohne ihre Bandkolleginnen Jennie, ROSÉ und Jisoo Musik zu machen.

Im Gespräch mit ‚Billboard‘ gesteht sie: „Zu Beginn war ich ängstlich und nervös, weil ich nie wirklich hierher komme, um meine eigenen Sachen zu machen. Und jetzt habe ich Spaß.“ Die Reaktion der Fans auf ihre Solo-Songs habe sie „geheilt“. Die Musikerin plaudert aus: „Es ist wie: ‚Oh mein Gott. Ja – ich habe einen tollen Job gemacht!’“

Lisa freut sich darauf, dass die Fans eine andere Seite von ihr sehen können. „In BLACKPINK bin ich eine Rapperin, also rappe ich immer. Aber jetzt ist es eine Chance für mich, der Welt zu zeigen, dass ich zu [so viel mehr] fähig bin“, erklärt sie. „Es ist ein bisschen lockerer. Wir sind keine Anfänger mehr. Ich bin 27 und gehe auf die 30 zu. Natürlich bin ich immer noch jung, ja, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt flexibler sind. Und es ist nichts Verrücktes… Ich habe das Gefühl, dass ich einfach tue, was ich will und es tut niemandem weh.“

Die ‚Sour Candy‘-Interpretinnen unterstützen sich gegenseitig bei ihren Soloabenteuern. „Wir kennen uns so gut und wissen, wie viel Energie wir in jedes einzelne Projekt stecken müssen“, fügt Lisa hinzu. „Deshalb wollen wir uns gegenseitig unterstützen und sagen: ‚Das habt ihr wirklich gut gemacht!‘ Zum Beispiel haben Jennie und Rosie gerade ihre eigenen Songs veröffentlicht und wir schreiben uns Textnachrichten, wir sind auf FaceTime. Sie sind wie eine Familie. Ich bin einfach so glücklich, dass sie etwas veröffentlichen.“