Stars Blake Lively liebt Ryan Reynolds noch immer – und macht heimlich Fotos von ihm

Blake Lively and Ryan Reynolds attend the 2025 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2026, 20:51 Uhr

Blake Lively macht noch immer 'heimlich Fotos' von ihrem Ehemann Ryan Reynolds, weil sie nach wie vor total in ihn verknallt ist.

Blake Lively macht noch immer „heimlich Fotos“ von ihrem Ehemann Ryan Reynolds.

Die 38-jährige Schauspielerin teilte am Samstag (28. März) mehrere Bilder von ihrer Reise nach Wales zur Unterstützung des Fußballclubs Wrexham AFC, den Ryan gemeinsam mit Schauspielkollege Rob McElhenney seit Februar 2021 besitzt. Auf Instagram ließ die Schauspielerin dabei keinen Zweifel daran, dass sie nach wie vor sehr verliebt in den 49-jährigen Ryan ist – und ihn ziemlich attraktiv findet.

Auf einem Bild ist Ryan auf der Tribüne zu sehen, wie er sich mit anderen Anwesenden unterhält. Blake schrieb dazu: „Nach 14,5 Jahren zusammen mache ich immer noch heimlich Fotos von ihm. Ich habe so einen Crush.“ Weitere Fotos zeigen das Paar, das im September 2012 auf der Boone Hall Plantation and Gardens in Mount Pleasant, South Carolina, geheiratet hat, bei gemeinsamen Momenten im Vereinigten Königreich sowie ein seltenes Bild, auf dem Ryan eine ihrer Töchter auf den Schultern trägt. Blake und Ryan, die sich 2011 bei den Dreharbeiten zu ‚Green Lantern‘ kennenlernten, haben vier Kinder: die Töchter James (11), Inez (9) und Betty (6) sowie den dreijährigen Sohn Olin. Blake schrieb zu ihrem Post weiter: „So dankbar für die beste Woche mit meinen Liebsten. Danke @wrexham_afc und allen Spielern sowie allen, die in diesem Stadion arbeiten, für eine Performance fürs Leben. Die besten 10.000 Menschen, mit denen man eine emotionale Achterbahnfahrt teilen kann, sind in Wrexham.“

Im April 2024 schwärmte Blake bereits von ihrem „traumhaften“ Ehemann. Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin teilte einen Trailer zu ihrem halb animierten Film ‚IF‘, der von Ryan und Regisseur John Krasinski produziert wurde. Sie erklärte dazu, dass der ‚Deadpool‘-Star genau das sei, was sie sich immer gewünscht habe. Sie schrieb: „Alles, woran ich als Kind geglaubt habe, ist wahr geworden. Sein Name ist @vancityreynolds. Nun, sein offizieller Name ist nicht @VancityReynolds. Aber er ist traumhaft und er ist in @ifmovie, was ebenfalls pure Magie ist.“

Auch Ryan ist der Meinung, dass das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe darin liegt, dass sie sich mögen und ihre Beziehung auf einer starken Freundschaft basiert. 2021 sagte er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wir nehmen uns nicht zu ernst, aber wir sind auch Freunde. Sich zu verlieben ist großartig, aber mögt ihr euch wirklich? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte.“ Er und Blake haben sich immer gemocht und seien zusammen gewachsen, wie der Star betonte. „Wir lernen voneinander. Also ja, ich habe Glück, so einen Kumpel zu haben.“