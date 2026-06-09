Musik Blink-182 deuten offenbar Aktivitäten zum 25-jährigen Jubiläum von ‚Take Off Your Pants and Jacket‘ an

Blink-182 - Coachella Valley Festival 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 14:00 Uhr

Blink-182 deuten offenbar Aktivitäten zum 25-jährigen Jubiläum von 'Take Off Your Pants and Jacket' an.

Blink-182 haben unter ihren Fans große Begeisterung ausgelöst, nachdem die Band Hinweise veröffentlicht hat, die auf Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum ihres Albums ‚Take Off Your Pants and Jacket‘ hindeuten.

Die Pop-Punk-Ikonen Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker veröffentlichten auf Social Media das Artwork des Albums und lösten damit Spekulationen über eine größere Jubiläumsaktion aus. Die Band teilte mehrere Beiträge mit den ikonischen farbcodierten Symbolen des Albums sowie Ausschnitte von Archivaufnahmen aus jener Zeit. Außerdem wurde ein Link zur Mailingliste veröffentlicht, über die Fans weitere Informationen erhalten können. Das Jubiläum des Albums steht bereits am Freitag (12. Juni) an.

Bislang hat keines der Bandmitglieder erklärt, was genau hinter den Teasern steckt. Das zeitliche Zusammentreffen ist jedoch vielen Fans aufgefallen. Das Album gilt als eine der prägenden Pop-Punk-Veröffentlichungen der frühen 2000er-Jahre und markierte den endgültigen Durchbruch der Band zum Mainstream-Erfolg. Mit Hits wie ‚The Rock Show‘, ‚First Date‘ und ‚Stay Together for the Kids‘ zählt die Platte bis heute zu den beliebtesten Werken der Band und zu den wichtigsten Alben des Genres.

Bereits 2019 feierte die Gruppe das 20-jährige Jubiläum von ‚Enema of the State‘, indem sie das komplette Album live aufführte. Ob die aktuelle Jubiläumsaktion ebenfalls Konzerte, eine Sonderveröffentlichung oder etwas anderes umfassen wird, bleibt abzuwarten. Die erfolgreiche Rockband fand nach der Krebsdiagnose von Mark Hoppus im Jahr 2021 wieder zusammen. Seitdem schätzen die Mitglieder die gemeinsame Zeit besonders. Mark sagte gegenüber ‚The Independent‘: „Jeder respektiert und schätzt die anderen wirklich. Wir alle lieben Blink und das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und wir wollen das nicht noch einmal aufs Spiel setzen. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel.“ Seine gesundheitlichen Probleme führten auch dazu, dass sich sein Verhältnis zu Tom DeLonge wieder verbesserte. Über seine Memoiren ‚Fahrenheit-182‘ sagte er: „Ich wollte Tom nicht als Idioten oder Dämon darstellen, auch wenn ich damals zeitweise so empfunden habe. Rückblickend habe ich versucht, alles möglichst ausgewogen zu schildern und mich in Toms Lage hineinzuversetzen, um besser zu verstehen, woher er kam.“