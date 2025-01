Musik Blink-182: Die Band könnte im Frühling weitere Konzerte spielen

Tom DeLonge - 2014 Reading Festival - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 18:00 Uhr

Blink-182 könnten im Frühling wieder auf Tour gehen.

Co-Frontmann Tom DeLonge, Co-Sänger und Bassist Mark Hoppus sowie Schlagzeuger Travis Barker promoteten gerade mit einer gigantischen Welttournee ihr 2023 erschienenes Album ‚One More Time…‘, die im November 2024 endete. Es sieht nun so aus, als könnten die Pop-Punk-Veteranen vor ihrem Headliner-Auftritt beim ‚When We Were Young Festival‘ in Las Vegas am 18. Oktober aber noch weitere Konzerte planen.

Tom postete am Montag (6. Januar) auf Instagram ein Foto von einem ihrer Konzerte mit der Bildunterschrift: „@blink182 sollen wir einfach aus Spaß ein paar Spring-Break-Konzerte spielen? Uns ist langweilig und wir wollen spielen. Wir vermissen euch, verdammt nochmal.“

Das letztjährige Album markierte das erste Studioalbum der Gruppe in Originalbesetzung seit mehr als einem Jahrzehnt. 2015 hatte Matt Skiba von ‚Alkaline Trio‘ Tom ersetzt. Die Band, die letzten Sommer als Headliner beim britischen Reading- und Leeds-Festival auftrat, vereinte sich sieben Jahre später wieder. Tom hatte zuvor verraten, dass Marks Krebsdiagnose dazu beigetragen hatte, ihre Freundschaft zu reparieren und ihn inspirierte, wieder der Band beizutreten. Er sagte: „Ich erinnere mich, wie ich meiner Frau sagte: ‚Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Musik machen oder auf Tour gehen werde.‘ Bis Mark mir sagte, dass er krank ist, und dann war das das Einzige, was ich tun wollte.“