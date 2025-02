Musik Blink-182-Star Mark Hoppus: Buchtour für seine neuen Memoiren

Mark Hoppus - Liverpool show 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 09:00 Uhr

Mark Hoppus wird auf Solotour gehen, um seine neuen Memoiren zu promoten.

Der Blink-182-Musiker wird im April durch die Vereinigten Staaten touren, um die Veröffentlichung seines neuen Buches Fahrenheit-182 zu feiern, das er zusammen mit dem Journalisten und Autor Dan Ozzi geschrieben hat.

Mark wird bei den kommenden Events von einem Moderator auf der Bühne begleitet werden, während er über das Schreiben seiner Memoiren, deren Inhalt und vieles mehr spricht. Die Tournee startet am 9. April im Brooklyn Paramount in New York, nur einen Tag nach der Veröffentlichung des neuen Buches. Dann geht es für den Star weiter ins Somerville Theatre, in den 9:30 Club in Washington D.C. und daraufhin ins Fillmore in Philadelphia. Die siebentägige Buchtour des Künstlers wird am 16. April in Chicago im Park West fortgesetzt, gefolgt von zwei Auftritten in Kalifornien im The Magnolia in El Cajon und im The Wiltern in Los Angeles. Eine Beschreibung des Buches lautet: „Durchzogen von der sehr menschlichen Geschichte eines ständigen Kampfes mit Angstzuständen und Marks öffentlichem Kampf und Triumph über den Krebs ist ‚Fahrenheit-182‘ ein Vergnügen für Fans.“