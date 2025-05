Musik Bloc Party: Veröffentlichung einer ‚Silent Alarm‘-Neuauflage zum 20. Jubiläum

Bang Showbiz | 01.05.2025, 11:00 Uhr

Die Band hat eine spezielle Neuauflage ihres Albums zum 20-jährigen Jubiläum der Platte angekündigt.

Bloc Party haben eine spezielle Neuauflage ihres ‚Silent Alarm‘-Albums zum 20-jährigen Jubiläum der Platte angekündigt.

Die ‚Banquet‘-Künstler hatten ihr Debütalbum, das es bis auf Platz drei der britischen Charts schaffte, im Februar 2005 veröffentlicht.

Die Band bereitet sich aktuell darauf vor, am 26. September ein 4-LP-Boxset mit seltenen Songs zu veröffentlichen. Neben dem Originalalbum enthält die Neuauflage B-Seiten und eine John-Peel-Session von BBC Radio 1 aus dem Jahr 2004 und sieben Demo-Tracks. Zudem soll eine Neuauflage von zwei CDs und eine Neuauflage als Doppel-LP erhältlich sein. Die Musikgruppe hatte im Jahr 2018 angekündigt, weltweit auf Tournee zu gehen, um das Album erstmals vollständig zu präsentieren, was noch später in diesem Jahr wiederholt werden soll. Im Januar sprach Frontmann Kele Okereke darüber, wie es für ihn war, sich das Album erneut anzuhören. Der Star verriet in einem Interview mit ‚Billboard‘: „Es ist schön, diese Platten noch einmal hören zu können und mich daran zu erinnern, wo ich war, als ich sie geschrieben habe, an die Gespräche, die ich führte, und an die Menschen, die in meinem Leben waren.“