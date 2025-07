Musik Blur-Star Damon Albarn: Oasis haben den Kampf gewonnen

Damon Albarn hat seine „Niederlage“ gegen Oasis eingestanden.

Der 57-jährige Sänger und seine Band Blur lieferten sich in den 1990er Jahren eine heftige Rivalität mit den ‚Live Forever‘-Hitmachern – die im sogenannten ‚Battle of Britpop‘ gipfelte, als beide Gruppen 1995 Singles in derselben Woche veröffentlichten. Blur landete damals mit ‚Country House‘ auf Platz eins vor ‚Roll With It‘ von Oasis.

Doch jetzt hat Damon seine ehemaligen Gegner als „die Gewinner“ bezeichnet, nachdem die Nachfrage nach Tickets für deren Reunion-Tour in diesem Sommer so enorm war. Er sagte zur Zeitung ‚The Sun‘: „Nun ja, das war doch offensichtlich, oder? Ich denke, wir können offiziell sagen, dass Oasis die Schlacht, den Krieg, die Kampagne – einfach alles – gewonnen haben.“ Seine ehemaligen Rivalen seien die Sieger. „Sie nehmen den ersten Platz ein. Angesichts so überwältigender Beweise bin ich glücklich, das zu akzeptieren und meine Niederlage einzugestehen. Es ist ihr Sommer, und Gott segne sie. Ich hoffe, alle haben eine wunderbare Zeit – aber ich werde mich an einem ganz, ganz anderen Ort befinden.“

Damon warnte seine früheren Rivalen aber zuvor, dass ihre Wiedervereinigung emotionaler werden könnte, als sie erwarten – so wie es bei ihm war, als Blur vor zwei Jahren zwei Konzerte im Wembley-Stadion in London spielten – und er zollte ihnen Respekt dafür, so viele Shows angesetzt zu haben.

Er sagte: „Ich könnte nicht so viele Auftritte machen wie sie. Das ist eine Menge derselben Emotion.

Sie sind sehr mutig, und ich hoffe, es lohnt sich. Du weißt ja, Geld ist nicht alles.“