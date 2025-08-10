Musik Bob Dylan ist zurück im Studio

Bob Dylan - GETTY - SEP 2023 - Performing at Farm Aid in Noblesville - Indiana BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2025, 13:00 Uhr

Der legendäre Musiker arbeitet aktuell Berichten zufolge an neuen Aufnahmen.

Bob Dylan steht wieder im Studio.

Der 84-jährige Musiker, der derzeit im Rahmen von Willie Nelsons ‚Outlaw Music Festival Tour‘ auftritt – verbrachte kürzlich zwei Tage in den ‚White Lake Studios‘ in Albany, New York, zusammen mit „Mitgliedern seiner Band“. In einer Pressemitteilung wurde David Bourgeois, CEO des Studios, zitiert: „Wir möchten, dass sich jeder Künstler und Gast bei uns entspannt und wie zu Hause fühlt. Wir hatten das Privileg, im Laufe der Jahre mit vielen bemerkenswerten Talenten zu arbeiten, aber dieser Besuch war wirklich etwas Besonderes. Ich bin unglaublich stolz auf unser Team.“ Weitere Details zu den Aufnahmesessions wurden nicht veröffentlicht.

Unterdessen lieh Dylan kürzlich seine Stimme für den Kino-Trailer zu ‚Lost Americana‘, dem neuesten Album von Machine Gun Kelly. In dem Clip beschrieb die Folk-Legende das Album als „eine klangliche Landkarte vergessener Orte, eine Hommage an den Geist der Neuerfindung und eine Suche nach dem wahren Wesen amerikanischer Freiheit.“ Dylan sagte: „Von der Leuchtreklame der Diners bis zum Dröhnen der Motorräder: Diese Musik feiert die Schönheit, die in den Zwischenräumen liegt. Dort, wo die Vergangenheit neu interpretiert und die Zukunft zu den eigenen Bedingungen geschmiedet wird.“

Zunächst bezweifelten viele Fans, ob die Stimme im Trailer wirklich Dylans sei. Doch bei einem Auftritt in der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon bestätigte MGK, dass es tatsächlich der ‚Like a Rolling Stone‘-Sänger gewesen sei. Er sagte: „Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, woher er überhaupt weiß, wer ich bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles vermasseln würde, wenn ich das Falsche sage. Also halte ich lieber den Mund und nehme einfach an, was auch immer Bob Dylan mir entgegenwirft.“ Die Erzählung im Trailer folgte auf ein Video, das Dylan im Februar auf seinem Instagram-Profil gepostet hatte und in dem ein Auftritt von MGK zu sehen war.