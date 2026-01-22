Film Bodhi Rae Breathnach über Jason Statham: ‚Er ist ein großer Softie‘

Bang Showbiz | 22.01.2026, 18:00 Uhr

Schauspielerin Bodhi Rae Breathnach hat ihren Co-Star Jason Statham als „absoluten Softie“ beschrieben.

Die junge Darstellerin steht in dem Actionthriller ‚Shelter‘ an der Seite des 58-jährigen Actionstars vor der Kamera. Statham spielt darin Mason, einen ehemaligen Auftragskiller, der auf einer abgelegenen schottischen Insel lebt und ein junges Mädchen aus dem Meer rettet – ein Ereignis, das eine Kette gefährlicher Entwicklungen auslöst.

Bei der UK-Premiere des Films in London sagte Bodhi: „Wir hatten unglaublich viel Spaß. Jason ist im echten Leben so lieb. Er ist gar nicht wie in seinen Filmen. Er ist freundlich, lustig, herzlich. Er ist ein großer Softie. Wirklich ein absoluter Schatz.“ Sie ergänzte, dass sie außerdem viel von ihrem Co-Star gelernt habe. „Vor allem, dass man sich nicht in eine Schublade stecken lassen muss. Man kann tun, was man liebt, und trotzdem neue Dinge ausprobieren.“

Auch Regisseur Ric Roman Waugh lobte Stathams Arbeitsweise: „Jason ist eine Naturgewalt. Er kommt jeden Tag vorbereitet ans Set, er ist körperlich topfit, er scheut keinen Schmerz, keinen Stunt, keine Belastung. Genau deshalb hat er den Respekt aller am Set.“ Waugh betonte zudem: „Was mich wirklich beeindruckt, ist, dass er diese extreme körperliche Performance mit emotionaler Tiefe verbinden kann. Er kann Action und Gefühl gleichzeitig liefern – und dabei komplett in der Figur bleiben.“ Der Film wurde größtenteils in Irland gedreht und erscheint am 30. Januar in den Kinos.