Stars Bondi-Beach-Anwohner Hugh Jackman nach Terroranschlag ‚untröstlich‘

Hugh Jackman attends the Song Sung Blue - Berlin Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 09:00 Uhr

Hugh Jackman ist nach dem Terroranschlag am Bondi Beach „untröstlich“.

Der 57-jährige australische Star, der seit vielen Jahren in der Gegend lebt und dort ein Penthouse besitzt, hat nach der „verheerenden“ Schießerei am Sonntag (14. Dezember) reagiert. Der Angriff ereignete sich bei einer Veranstaltung zum jüdischen Fest Chanukka, bei dem 15 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt wurden, von denen sich 24 noch im Krankenhaus befinden. Gegenüber ‚Fox 5 DC‘ sagte er: „Es ist einfach verheerend, es ist mein Zuhause, deshalb trifft es mich sehr persönlich. Das ist etwas, das wir überall auf der Welt sehen, und es bricht mir das Herz. Mein Mitgefühl gilt besonders den Familien, den direkt Betroffenen und der Gemeinschaft, denn es ist meine Gemeinschaft. […] Ich bin einfach untröstlich.“

Hugh kaufte seine niedrig gebaute Wohnung in Bondi vor zehn Jahren für 5,9 Millionen Dollar und teilt seine Zeit zwischen Australien und den USA auf. Berichten zufolge behielt er die Immobilie auch nach der Scheidung von seiner Frau Deborra-Lee Furness, die Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde. Bereits 2017 nahm Hugh seinen Freund und Co-Star Zac Efron mit, um ihm die Gegend zu zeigen. Er sagte damals gegenüber ‚TheFIX‘: „Es gibt nichts Schöneres, als zu Hause zu sein. Es gibt nichts Vergleichbares, als am Weihnachtsmorgen am Bondi Beach zu schwimmen. Ich habe Zac heute Morgen zum Training mitgenommen. […] Ich bin so stolz. Das ist meine Heimatstadt, und ich liebe es, sie jedem zu zeigen – besonders meinen Freunden.“

Im Jahr zuvor wurde der ‚Greatest Showman‘-Darsteller dafür gelobt, dass er seinen eigenen Kindern und anderen Schwimmern geholfen hatte, die am Bondi Beach in eine starke Strömung geraten waren. Aufnahmen zeigten, wie er zusammen mit einem weiteren Schwimmer seine Tochter Ava aus dem Wasser zog, während Rettungsschwimmer seinem Sohn Oscar halfen. Der North Bondi Surf Life Saving Club erklärte damals: „Der Strand musste wegen gefährlicher Bedingungen geschlossen werden, da mehrere Rettungen gleichzeitig stattfanden und die Ressourcen begrenzt waren. Hugh Jackman wurde ebenfalls dabei gesehen, wie er bei Rettungen half! Danke, Hugh.“ Unterdessen sagte der Rettungsschwimmer Trent Falson gegenüber Australiens ‚Nine News‘, Hugh habe ihm dafür gedankt, dass er einen „großartigen Job“ bei der Rettung seines Sohnes gemacht habe. Und der Schwimmer Peter Adam erklärte: „Er hat mich nicht gerettet, ich habe ihm geholfen, seine Tochter zur Sandbank zu bringen. Dann hat er meine Hand ergriffen, um uns nach oben zu ziehen. Danach ist er los, um seinen Sohn zu holen.“