Stars Brad Pitt: Er bezeichnet die Schauspieler seiner Generation ‚als etwas verklemmter‘

Brad Pitt - June 2025 - Famous - F1 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 09:00 Uhr

Brad Pitt ist der Meinung, dass jüngere Schauspieler ihre Arbeit heute viel mehr „genießen“ würden als er es früher getan habe.

Der 61-jährige Schauspieler, der an der Seite von Damson Idris im neuen ‚F1‘-Film mitspielt, hat behauptet, dass Schauspieler seiner Generation tendenziell „etwas verklemmter“ als ihre jüngeren Kollegen seien.

Pitt erzählte in einem Interview im ‚New Heights‘-Podcast: „Ich schaue mir gerne an, was die neuen Generationen mitbringen. Zu sehen, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert werden und wie sie sich damit auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl, dass sie mehr Spaß daran haben.“ Brad fügte hinzu, dass er und seine Kollegen sich damals „auf die Schauspielerei konzentrierten“ und „etwas verklemmter“ gewesen seien. Der Darsteller enthüllte: „Wir waren etwas verklemmter und mussten uns auf die Schauspielerei konzentrieren. Man hat sich nicht verkauft, man hat sich nicht verkauft, man hat sich nicht verkauft. Und jetzt heißt es aber: ‚Hey Mann, wir können Künstler in vielen verschiedenen Bereichen sein. Also lasst uns das tun und es genießen.'“