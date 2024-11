Stars Brad Pitt: Er plant die Zukunft mit seiner Freundin

Ines De Ramon And Brad Pitt - New York - September 8th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2024, 16:00 Uhr

Brad Pitt und Ines de Ramon „meinen es ernst“ miteinander.

Der 60-jährige Schauspieler und seine 34-jährige Freundin sind seit 2022 zusammen und Freunde sagen, dass das Paar es wirklich ernst miteinander meine und eine gemeinsame Zukunft plane. Außerdem seien beide „die größten Cheerleader des anderen“.

Ein Insider verriet nun gegenüber ‚People‘: „Es ist klar, dass sie es ernst miteinander meinen. Sie sind unglaublich glücklich zusammen.“ Während Brad in Mexiko an seinem neuen Film ‚F1‘ gearbeitet hat, hat Ines Zeit mit ihren Freunden in Los Angeles verbracht und obwohl die beiden ihre Unabhängigkeit schätzen, reisen sie auch gerne zusammen. Der Insider erklärte weiter: „Sie unterstützt ihn voll und ganz und weiß, wie wichtig dieses Projekt für ihn ist. Ines hat ein ausgeprägtes Gefühl der Unabhängigkeit und genießt es, sich mit ihren Freunden in L.A. zu treffen. Sie nutzt diese Zeit, um sich aufzuladen. Brad mag ihre Unabhängigkeit und sie liebt es, wie motiviert er ist. Sie schätzen die Balance, die sie gefunden haben.“

Das Paar zog Anfang des Jahres zusammen und ein Nahestehender verriet zuvor: „Die Dinge sind erstaunlich, seit sie zusammengezogen sind. Es ist eine ernsthafte Beziehung und nicht nur Dating. Brad liebt so viele Dinge an ihr. Sie ist großartig für ihn. Sie ist ein großartiger Mensch. Sie ist entspannt, pflegeleicht und kein Drama.“