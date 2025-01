Stars Brad Pitt: Er warnt seine Fans vor Catfishing

Brad Pitt - 79th Venice Film Festival - September 8th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 11:00 Uhr

Brad Pitt hat seine Fans davor gewarnt, in Bezug auf Catfishing wachsam zu sein, nachdem Betrüger angeblich Tausende von US-Dollar stahlen, indem sie sich für ihn ausgaben.

Der ,Once Upon a Time… in Hollywood‘-Schauspieler sprach die Warnung aus, nachdem eine 53-jährige Frau, die sich als Anne ausgab, behauptete, dass sie dazu gebracht worden sei, zu glauben, dass sie sich in einer romantischen Beziehung mit dem Star befindet.

Die betroffene Frau habe dabei den Großteil ihrer Ersparnisse an die Betrüger verloren. Pitts Sprecher verkündete in einem Statement gegenüber ,E! News‘: „Es ist schrecklich, dass Betrüger die starke Verbindung der Fans zu den Prominenten ausnutzen, aber dies ist eine wichtige Erinnerung daran, nicht auf unerwünschte Online-Anfragen zu reagieren, insbesondere nicht von Schauspielern, die in den sozialen Medien gar nicht präsent sind.“ Brad hat keine verifizierten Social-Media-Konten, darunter TikTok, Instagram und X. In einem Gespräch mit der französischen Nachrichtensendung ,Sept a huit‘ erklärte Anne: „Ich bin nicht an die sozialen Medien gewöhnt. Und ich verstand nicht wirklich, was mit mir geschah.“ Die Frau behauptete, dass sie mit der Person, die sich als Brad ausgab, Nachrichten ausgetauscht habe, und ihr von den Betrügern sogar Liebesgedichte geschickt wurden.