Fehde wegen Weingut hält an Angelina Jolie: Ihr Ex Brad Pitt soll „den Streit beenden“ Angelina Jolie und Brad Pitt streiten auch acht Jahre nach ihrer Trennung noch um ihr einstiges gemeinsames Weingut. Der Schauspieler fordert angeblich Millionen von seiner Ex – dabei will die einfach nur ihren Frieden haben.