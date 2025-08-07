Stars Brad Pitt zollte seiner Mutter Wochen vor ihrem Tod Tribut

Jane Pitt - Brad Pitt - Getty Images - New York - March 1997 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 11:00 Uhr

Die Mutter des Hollywood-Stars ist tot - erst kürzlich äußerte er sich mit liebevollen Worten über sie.

Brad Pitt richtete wenige Wochen vor dem Tod seiner Mutter liebevolle Worte an sie.

Der Hollywood-Star ist am Boden zerstört über den Verlust seiner Mutter Jane Etta Pitt, die am Mittwoch (6. August) im Alter von 84 Jahren verstarb. Nun wurde bekannt, dass ihr prominenter Sohn bereits im Juni in der US-Sendung ‚Today‘ seine Zuneigung zu ihr ausdrückte, während er seinen neuen Film ‚F1‘ bewarb.

Im Gespräch mit Moderatorin Savannah Guthrie strahlte Brad übers ganze Gesicht, als er sich direkt an seine Mutter wandte. „Ich muss meiner Mom Hallo sagen, weil sie dich jeden Morgen schaut“, sagte er und winkte dabei mit einem breiten Lächeln in die Kamera. Dann fügte er hinzu: „An Jane Pitt. Ich liebe dich, Mom“, und schickte einen Luftkuss hinterher.

Jane wurde 1940 in Memphis, Tennessee geboren und arbeitete später als Grundschullehrerin. Sie lernte ihren späteren Ehemann William Alvin Pitt kennen, als beide an der Oklahoma Baptist University studierten. Das Paar zog drei Kinder – Brad, Doug und Julie – in Springfield, Missouri groß, wo Jane als Schulberaterin tätig war. Ein Nachruf, der der Zeitung ‚Springfield News-Leader‘ vorliegt, beschreibt Janes frühes Leben und ihre Hingabe an die Familie. Neben Brad hinterlässt sie ihren Ehemann William (85), ihre beiden weiteren Kinder sowie 14 Enkelkinder.

In demselben ‚Today‘-Interview sagte Brad auch: „Es ist lustig, weil sie in den Boulevardmedien immer wie eine Teufelin dargestellt wird, aber sie hat nicht ein Fünkchen Bosheit in sich.“ Und weiter: „Sie ist sehr offen, ehrlich und will einfach, dass alle glücklich sind.“

Jane Pitts Tod wurde von ihrer Enkelin Sydney Pitt, der Tochter von Brads jüngerem Bruder Doug Pitt, über die soziale Medien bestätigt. Dort schrieb sie: „Wir waren noch nicht bereit, dich gehen zu lassen – aber zu wissen, dass du jetzt wieder frei bist zu singen, zu tanzen und zu malen, macht es ein kleines bisschen leichter.“