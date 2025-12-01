Stars Bradley Cooper: Filmhund ist zur Diva geworden

Bradley Cooper verriet, dass sein Hund zur „Diva“ geworden sei.

Der 50-Jährige spielt gemeinsam mit seinem Hund Charlie in seinem neuen Film ‚Is This Thing On?‘ mit, und er erklärte, dass der Vierbeiner seit seinem preisgekrönten Auftritt in ‚A Star Is Born‘ sehr selbstbewusst geworden sei.

„Charlie, das ist sein zweiter Film. Er war der Hund in ‚A Star Is Born‘ … Er hat es damals total gerockt“, sagte Bradley jetzt bei einem Q+A in New York. „Er hat sogar einen Preis gewonnen. Er ist jetzt so übermütig. Er war unerträglich.“

Bradley Cooper hingegen ist trotz all seines Ruhms ein bodenständiger Kerl geblieben. Sein Kumpel Dax Shepard bestätigte sogar, dass Bradley 2011 dachte, ‚People‘ mache einen Witz, als das Magazin ihn zum Sexiest Man Alive kürte. Dax erzählte in seinem Podcast ‚Armchair Expert‘: „Er dachte, es sei ein Streich. Er dachte, sie verarschen ihn. Ich sagte: ‚Du hast keine Ahnung, wie viele Leute dich attraktiv finden.'“ Der Podcaster erklärte, auch sehr erfolgreiche Menschen hätten Unsicherheiten. Er sagte: „Die schönen Menschen denken, sie seien hässlich, die klugen denken, sie seien dumm, die reichen denken, sie hätten nicht genug.“

Bradley, der mit Ex-Partnerin Irina Shayk die achtjährige Tochter Lea hat, sprach auch über seine Vaterrolle: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich kein Vater wäre.“ Im Podcast erklärte er, ein Kind habe ihm Klarheit gegeben: „Das ist jetzt das Wichtigste. Deine DNA sagt dir, dass etwas wichtiger ist als du selbst.“