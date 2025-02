Stars Bradley Cooper ist nostalgisch über den Sieg der Philadelphia Eagles: „Einfach etwas Schönes im Leben“

Bradley Cooper and daughter at the Super Bowl February 2025 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 09:00 Uhr

Bradley Cooper hat sich daran erinnert, wie sehr er es genossen hat, früher mit seinem Vater die Philadelphia Eagles zu sehen.

Der 50-jährige Schauspieler und Regisseur besuchte den 40:22-Sieg des NFL-Teams gegen die Kansas City Chiefs im Caesars Superdome in New Orleans im Rahmen des Super Bowl 2025 am Sonntag (09. Februar) zusammen mit seiner Tochter Lea De Seine (7). Beide trugen die charakteristischen grünen Farben des Teams, als sie das Spiel verfolgten.

Der Schauspieler schwärmte in einem Interview nach dem Spiel mit ‚Fox Sports: NFL‘ über seinen Vater, den Börsenmakler Charles Cooper: „Ich bin nur einer von Tausenden und Abertausenden, die die Möglichkeit haben, dieses Team zu lieben, für dieses Team zu leben und ein Teil von Philadelphia zu sein. „Früher bin ich mit meinem Vater gekommen und jetzt darf ich meine Tochter mitbringen, das ist einfach etwas Schönes im Leben.“

Bradley, ein lebenslanger Eagles-Fan, zieht Lea mit seiner 38-jährigen ehemaligen Partnerin Irina Shayk groß. Das Ex-Paar trennte sich 2019, soll sich jedoch weiterhin gut verstehen. Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin im August 2023, dass die Familie in diesem Sommer auf Leas Wunsch hin gemeinsam nach Italien gereist sei.

Cooper hat in der Vergangenheit bereits über die Auswirkungen der Vaterschaft auf sein Leben gesprochen und sagte 2018 in einem Interview mit ‚NPR‘: „Ich denke, ein Kind zu haben und eine eigene Familie zu haben – was ein Wunder ist und wovon ich immer geträumt habe – hat mich, denke ich, noch mehr für den Tag geöffnet und dafür, präsent zu sein.“