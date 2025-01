Sängerin teilt bizarres Video Brände in L.A.: Nun muss sich auch Britney Spears retten

Auch Britney Spears musste ihr Anwesen nordöstlich von Los Angeles aufgrund der derzeitigen Brände verlassen. (ym/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 08:09 Uhr

Die verheerende Feuerkatastrophe in Los Angeles trifft die Stars. Nun musste auch Popsängerin Britney Spears ihr Anwesen nordöstlich der Millionenmetropole verlassen, wie sie auf Instagram mitteilt.

Nun ist auch Popsängerin Britney Spears (43) betroffen und reiht sich in die Riege der Prominenten ein, die ihr Anwesen aufgrund der aktuellen Feuerkatastrophe in Los Angeles evakuieren müssen. Wie die Sängerin auf Instagram bekannt gab, habe sie ihr 7,4 Millionen Dollar teures Anwesen in Thousand Oaks, nordöstlich von Los Angeles, verlassen und befinde sich auf dem Weg in ein Hotel.

Video News

Sängerin teilt bizarres Video

Bis dato hatte sich die "Gimme More"-Interpretin noch nicht zu den Bränden in der kalifornischen Millionenmetropole geäußert. Die jetzigen Neuigkeiten teilt die 43-Jährige mit einem bizarren Video, das die Füße einer Puppe mit rosafarbenen Stilettos, besetzt mit Juwelen, Perlen und Goldperlen, zeigt.

"Ich hoffe, es geht euch allen gut", beginnt Spears ihren Post und erklärt, dass sie ihr Zuhause habe evakuieren müssen und sich derzeit auf einer vierstündigen Fahrt in ein Hotel befinde. Auch für das ungewöhnliche Video findet die Sängerin eine Erklärung: "Ich poste diese bezaubernden Schuhe, um die Stimmung der Menschen zu heben!" Dass sie sich erst jetzt zu den Bränden äußere, liege daran, dass sie in den vergangenen zwei Tagen, "keinen Strom zum Laden hatte und ich gerade mein Handy zurückbekommen habe".

Auch Paris Hilton, Billy Crystal und Bill Kaulitz betroffen

Bereits zahlreiche weitere Prominente mussten ihre Häuser aufgrund der derzeitigen Brände in der Millionenmetropole verlassen. Darunter "Harry und Sally"-Darsteller Billy Crystal (76) und Spears' Freundin, Millionenerbin Paris Hilton (43). Diese sah sogar live im Fernsehen mit an, wie ihr Haus in Malibu "bis auf die Grundmauern abbrennt", wie sie ebenfalls auf Instagram mitteilte.

Und auch "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz (35) berichtete in einer Instagram-Story, dass er evakuiert worden sei. Dazu teilte der Schwager von Heidi Klum (51) ein Bild, auf dem Gepäck und Kleidung des Sängers zu sehen waren. Laut Medienberichten sind bereits mehr als 2.000 Gebäude in der Region zerstört worden.