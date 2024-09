Film Brandy Norwood über Rolle in ‘The Front Room’

Brandy Norwood - Pre-GRAMMY Party 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 10:00 Uhr

Brandy Norwood hatte keine Ahnung, worauf sie sich einließ, als sie für die Rolle in ‘The Front Room’ unterschrieb.

Die 45-jährige Sängerin, die ihre Musikkarriere in den 1990er Jahren begann und 1997 in Disneys Adaption von ‘Rodgers and Hammerstein’s Cinderella’ an der Seite der verstorbenen Whitney Houston zu sehen war, erlebte in den letzten Jahren einen Karrieresprung. In dem neuen Thriller spielt sie die Hauptrolle an der Seite von Kathryn Hunter und gab zu, dass es von Anfang an eine „emotionale“ Reise war.

Sie erzählte ScreenRant: „Ich wusste nicht wirklich, worauf ich mich einlasse, als ich das Drehbuch zum ersten Mal las. Ich wusste, dass es eine Menge ist und dass es so viel beinhaltet. Es war gefühlsmäßig total durcheinander. Aber ich wusste nicht, worum es wirklich gehen würde, bis ich Kathryn, Sam und Max und Andrew Burnham kennenlernte, und in den Szenen zu sein und zu reagieren, und als Schauspielerin wirklich auf Zack zu sein. Ich wusste es nicht wirklich, bis ich dort war, aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe!“

Die ‚Have You Ever?‘-Sängerin erklärte auch, dass sie und ihre Co-Darstellerin sich sowohl am Set als auch abseits davon „verbunden“ fühlten, obwohl sie sich sofort in Feinde verwandeln mussten, sobald die Kameras zu laufen begannen.