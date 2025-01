Stars Brenda Song: Karriereerfolg ist eigenem Verdienst geschuldet

Bang Showbiz | 28.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist der Meinung, dass sie viele Hindernisse überwinden musste, um Erfolg zu haben.

Brenda Song musste sich abmühen, um in Hollywood erfolgreich zu sein.

Die Schauspielerin – die als Tochter thailändischer Eltern in Kalifornien geboren wurde – ist der Meinung, dass sie viele Herausforderungen überwinden musste, um im Filmgeschäft Erfolg zu haben. Brenda, die ihre Karriere bereits im Alter von sechs Jahren als Kindermodel begann, verrät gegenüber dem ‚Cosmopolitan‘-Magazin: „Ich musste mich mein ganzes Leben lang abrackern, um eine asiatisch-amerikanische Schauspielerin in Hollywood zu sein. Ich musste einfach immer sehr proaktiv sein.“

Die 36-Jährige ist seit 2017 mit Macaulay Culkin zusammen, der ihr geholfen hat, den Stress und die Strapazen des Ruhms zu bewältigen. Der 44-Jährige wurde 1990 dank seiner Hauptrolle in ‚Kevin – Allein zu Haus‘ zum Kinderstar. Umso mehr Verständnis haben die beiden Schauspieler füreinander.

„Du bist mein Champion, niemand freut sich heute mehr für mich als du“, schwärmt Macaulay von seiner Liebsten. „Du bist nicht nur die beste Frau, die ich je gekannt habe, sondern auch der beste Mensch, den ich je gekannt habe. Du hast mir meinen ganzen Sinn gegeben.“

Der Schauspieler ist froh, dass sie es geschafft haben, ihr Privatleben relativ bedeckt zu halten. Das Paar zieht zusammen die Kinder Dakota (4) und Carson (3) groß. „Dass die Öffentlichkeit denkt: ‚Moment, sie sind zusammen und haben Kinder?‘ Das ist gut. Das bedeutet, dass wir unseren Job gemacht haben“, frohlockt er.

Macaulay und Brenda haben ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt, da sie sich auf ihre Karrieren und die Erziehung ihrer kleinen Kinder konzentrieren. „Wir haben darüber gesprochen, durchzubrennen. Aber ich dachte: ‚Wenn wir durchbrennen, bekommt meine Mutter einen Herzinfarkt, weil sie nicht dabei sein kann…‘“, gesteht die ehemalige ‚Hotel Zack Cody‘-Darstellerin.