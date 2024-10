Stars Brian Austin Green: Er ging Megan Fox auf die Nerven

Bang Showbiz | 30.10.2024, 11:00 Uhr

Brian Austin Green „nervte“ Megan Fox am Ende ihrer Beziehung mit allem, was er tat.

Die 38-jährige Schauspielerin hatte zuvor zugegeben, dass sie sich sogar über die Art und Weise, wie Brian sein Essen kaute, beschwert habe. Und der Schauspieler hat nun zugegeben, dass sich das ehemalige Paar am Ende ihrer Ehe über „dumme Kleinigkeiten“ gestritten habe.

Der 51-Jährige, der zwischen 2010 und 2021 mit dem Filmstar verheiratet war, sagte im Podcast ‚misSPELLING‘: „Ich glaube ehrlich, dass sie wegen des Kauens an den Punkt gekommen war, an dem es nicht mehr so toll war, also glaube ich, dass sie alles genervt hat. Du kommst irgendwie an den Punkt, an dem du denkst: ‚Gott, so wie du gerade mit den Füßen schlurfst… Die Art und Weise, wie du das Toastbrot in den Toaster steckst, macht mich einfach verrückt. Es sind all dieses dummen kleinen Dinge.“

Brian gab auch zu, dass er und seine Ex-Frau schließlich an einem entscheidenden Punkt angelangt waren. Er reflektierte: „Für mich ist das der Moment, in dem man entweder die Entscheidung treffen muss, zu sagen: ‚Okay, wir gehen in Therapie und wir werden versuchen, unsere Verbindung zu finden, und wir werden versuchen, herauszufinden, was jetzt vor sich geht.‘ Oder diese Dinge werden uns versenken. Sie werden unser Tod sein. Denn sie stauen sich nur auf und bauen sich auf und werden immer schlimmer.“

Anfang des Jahres gab auch Megan zu, dass sie während ihrer Ehe „nicht großartig“ war. Die 38-jährige Schauspielerin sagte im Podcast ‚Call Her Daddy‘: „Ich denke, es wäre einfach für mich, mich darauf einzulassen und mich darüber zu beschweren, oder es so aussehen zu lassen, als wäre diese Beziehung einseitig. Ich war nicht großartig, weil ich jung war und wirklich nicht in einer Beziehung mit diesem Maß an Engagement und diesem Ausmaß hätte sein sollen.“